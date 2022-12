No, gracias.

“Rafael Carrascal no va a estar contra Once Caldas, no tenemos novedad sobre su inscripción” Este lunes, el técnico del cuadro rojo vallecaucano compareció ante los medios de comunicación y se refirió sobre diferentes temas, entre ellos el concerniente a la incorporación de Rafael Carrascal quien en vilo su debut con los ‘diablos rojos’.