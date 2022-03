Rafael Dudamel, acompañado por sus jugadores: "Salimos a ponerle el pecho a las críticas"

Después de la caída por la mínima diferencia del Deportivo Cali frente al América este sábado, se presentó un hecho inusual en la rueda de prensa por parte del conjunto vallecaucano.

Toda la plantilla quiso estar presente en el salón para acompañar al técnico venezolano Rafael Dudamel. Primero fue Michael Ortega el que tomó la vocería, y posteriormente, lo hizo Jhon Vásquez. Finalmente, el nacido en el vecino país agarró el micrófono y dio su punto de vista del gesto hecho por sus dirigidos.

“Es un acto de profesionalismo, de valentía, que estén todos los jugadores. Este no ha sido un partido cualquiera, hemos perdido un clásico. Sabemos el significado que tiene, el dolor. Esto es una demostración y no es normal ver un grupo tan valiente. Hace tres meses estábamos disfrutando del fútbol y ahora lo estamos sufriendo, se tiene esta gallardía para darle la cara a nuestra gente. Salimos a ponerle el pecho a las críticas que van a ser normales, de esta forma, atípica pero es una demostración clara”, aseguró Dudamel.

En cuanto al resultado, el venezolano piensa que la 'mecha' no tuvo tantos méritos para llevarse la victoria: “América llegó dos veces al arco, una fue gol y la otro en el palo. Un primer tiempo muy bueno con las circunstancias de la cancha, se nos presentó un segundo tiempo de once contra nueve, que tuvimos 15 minutos como debía ser. No lo íbamos a sufrir por como ellos se pararon, luego nos entró esa angustia que nos alejó de la lucidez para encontrar la mejor forma de penetrar un bloque defensivo que fue eficiente y eso resume todo”.

Al estratega que viene de ser campeón el semestre pasado, le preguntaron por dos conceptos en especial: “Coraje y lucidez son dos palabras distintas. Ellos tuvieron coraje para defender el 1-0 y a nosotros nos faltó esa claridad, esa lucidez para encontrar el camino. Creo que son dos palabras que no son sinónimos y no tienen ninguna similitud. A nosotros nos faltó tranquilidad para no chocar con ese bloque”.

