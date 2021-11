Rafael Dudamel: "Al Deportivo Cali le falta determinación y carácter; Jaguares fue justo ganador"

En un partido donde el Deportivo Cali tuvo la oportunidad de asegurar su clasificación a los cuadrangulares finales, se le escapó todo en los minutos finales y perdió 1-0 contra Jaguares. Frente a ello, el director técnico del club 'azucarero', Rafael Dudamel, habló en rueda de prensa, analizando lo acontecido en el estadio Jaraguay.

¿Qué queda después de esta derrota?

"Destaco que jugadores como Jorge Arias, que después de ocho meses, volvió a competir, como Michael Ortega, Juan Camilo Angulo y otros, hayan visto minutos para lo que viene. La idea era buscar, desde un módulo distinto, contrarrestar a un rival potente en ataque. Hay que seguir creciendo en el carácter. Nos faltó determinación. Jaguares ha sido un justo ganador porque tuvo el atrevimiento que nos faltó."

¿Cuál fue la función de Juan Camilo Angulo?

"Jugamos 5-4-1, donde la idea era fortalecer la presencia de Jorge, que volvía después de un largo tiempo y, en ese módulo, Juan Camilo Angulo hizo las veces de carrilero para que, en esa idea, los extremos pudieran atacar a espaldas del rival. Él se desempeñó en ese rol de lateral volante."

¿Qué analizó del rival para jugar con tres centrales?

"La decisión se tomó con el fin de darle participación a jugadores como Jorge Arias, Michael Ortega, entre otros. Se buscó controlar al rival y evitar las transiciones rápidas de Jaguares."

¿La temperatura influyó?

"No, para nada. Hemos perdido por un gol de otro partido, falto de determinación para rechazar el balón y Jaguares supo aprovecharlo. En los últimos 10 minutos, estuvimos desatentos y no tuvimos la fuerza adicional con el arco en cero. El clima no afectó para nada."