Rafael Dudamel, claro en sus argumentos: explicó cuál es la causa del mal momento del Deportivo Cali

Luego de haberse coronado campeón de la Liga del fútbol colombiano, en el segundo semestre del 2021, este arranque de año no ha sido el mejor para Deportivo Cali, que se ubica en la última posición, con tan solo tres puntos, tras seis jornadas disputadas.

Frente a ello, el director técnico Rafael Dudamel habló este martes 15 de febrero, en el programa 'Blog Deportivo', de 'Blu Radio'. Además, hizo referencia sobre los posibles refuerzos que podrían llegar, pensando también en la Copa Libertadores, donde dirá presente.

¿Qué reflexión ha hecho?

"Ha sido un arranque amargo, duro, emocionalmente con cambios bruscos, pero esas son las cosas que tiene el fútbol y hay que adaptarse, aunque no se respetan los procesos debidos que corresponde para que los hombres celebraran. Se nos fueron jugadores, difíciles de retener. Hemos tenido varios tropiezos."

¿Haber ganado el título de la Liga ya fue el techo para sus dirigidos?

"El máximo techo por ganar un título de Liga no lo es; ahora, sí creo que el exitismo, el cual es natural, juega un papel muy importante. Cuando ganas todos somos simpatía en la calle y se debe aprender a convivir, y muy pocos lo habían vivido, así que no fue fácil. Ese proceso que se debe vivir y del que se tiene que aprender, no tuvimos tiempo para asimilarlo, ya que a las dos semanas tuvimos que jugar otra vez."

¿Tiene tiempo para esos procesos con este calendario?

"Ya no los tuve, ahora no los estoy teniendo y no sé si los tenga. Porque calmar los egos, bajar la emoción, encontrar el equipo, en fin, se hace en pretemporada y eso no se hace."

¿Por qué Deportes Tolima sí ha podido?

"¿Cuántos salieron del Deportes Tolima? ¿Cuánto tiempo pasó para que llegaran sus refuerzos? Eso juega y, en nuestro caso, seguimos armándonos. Lo del Tolima es admirable, manteniéndose en el nivel competitivo."

¿Cómo está el grupo?

"El grupo está más consciente, pero ahora estamos sufriendo la resaca. Llegaron las derrotas y cuando quieres reaccionar, tienes el agua al cuello y comienzan a aparecer las necesidades."

¿Hay algún plan para la Copa Libertadores?

"El trabajo, seguramente, dará sus frutos. Lo importante es que volvamos pronto al triunfo para que cuando llegue la Copa, estemos mejor. Estamos tranquilos porque el grupo está sano y es una etapa que ya se había advertido."

¿Agustín Vuletich está en carpeta como delantero?

"Ha tomado mucha fuerza. Él es una de las opciones, pero de eso se encargan los dirigentes. Anoche tuvimos una reunión muy buena y lo económico lo manejan ellos."

¿Los dirigentes están con usted?

"Desde lo que me van mostrando y conversando, siento que sí, siendo conscientes de este momento. Está claro que no nos podemos dar el lujo de quedar afuera de los cuadrangulares, pero les he marcado los momentos que estamos viviendo. Esperamos que los dirigentes tengan pie de plomo para aguantar la embestida de quienes intentan desestabilizar y ven el resultado como un todo."

