Rafael Dudamel: “El arbitraje no puede perder imparcialidad, hoy nos sentimos manoseados”

Rafael Dudamel atendió a los medios de comunicación luego de la derrota 2-0 a manos de Millonarios, y mostró malestar con la actuación del arbitraje, este domingo.

“No me gusta la forma en la que nos están manoseando, en la Superliga nos anularon un gol, ante la más mínima opción nos amonestaron, hay que tener mucho cuidado, esto no es un ratico para cada uno. El arbitraje no puede perder la imparcialidad y hoy nos sentimos manoseados. Hay acciones, decisiones que no nos dejan tranquilos, repito, no son excusas, en el arbitraje ellos no están acá para de acuerdo a la situación en la tabla inclinar la cancha hacia un lado o el otro”, afirmó de entrada el técnico del Deportivo Cali.

Publicidad

Ya sobre el juego y la dura derrota en condición de local, Dudamel afirmó que el equipo está “golpeado” por lo que viven este semestre.

Publicidad

“El grupo esta golpeado porque siente vergüenza, por los resultados que no estamos alcanzando, pero es un grupo maduro, un plantel de mucho carácter y lo que les he pedido a ellos es cara levantada porque si algo tienen estos muchachos es autoridad moral para salir y dar la cara, y no solamente se los da el titulo alcanzado, sino la forma en la que se entrenan y entregan. Si hay algo que no podemos dejar de reconocerles, es que se entregan al máximo, después podemos jugar mal, pero la entrega, el esfuerzo, no se discute en ningún momento”; agregó.

Por último, Rafael Dudamel destacó el trabajo de Millonarios, y le dio créditos al equipo dirigido por Alberto Gamero.

Publicidad

“Reconocemos el buen triunfo de Millonarios, un equipazo, que ha ganado bien, no tenemos excusas, enfrentamos un gran equipo, que supo controlarnos, que aguantó nuestra embestida y que se va arriba con un gol de penal. Tienen buenas individualidades, pero sobre todo un gran colectivo, fueron un justo ganador”, finalizó el DT venezolano.