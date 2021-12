Rafael Dudamel: "El mensaje siempre fue que ser campeones nos cambiaría la vida; fuimos una familia"

En medio de la fiesta y celebración del Deportivo Cali, que se coronó campeón de la Liga colombiana II-2021, tras vencer al Deportes Tolima, hay tiempo para conocer las impresiones, declaraciones, intimidades y demás, tal y como lo hizo Rafael Dudamel este jueves 23 de diciembre.

El director técnico del cuadro 'azucarero' ofreció una extensa entrevista a 'Blog Deportivo', de 'Blu Radio' , donde no le hizo el quite a ninguna pregunta y, por el contrario, respondió con detalles, revelando cuál fue la clave de este éxito que llenó de alegría a toda una ciudad.

¿En qué momento avisoró que sería campeón del fútbol colombiano?

"Sentí que competiríamos por el título después de aquella experiencia adversa en la eliminación de la Copa Colombia. Ese día, me dieron una demostración de carácter. El equipo se levantó y fue un antes y un después. Empezamos a ser familia. Luego fuimos creciendo, el grupo entró en la línea de objetivos en común y queríamos más. La primera meta fue clasificar a los cuadrangulares, sabiendo que el margen de error era corto, pero que los números daban."

¿Cómo trabaja la parte mental de los jugadores?

"Es el trabajo de un equipo técnico, del asistente, preparador de arqueros, el coach y muchos más. Se hizo un trabajo muy detallado al servicio de la institución. No se hizo énfasis en las cosas que se fallaban, sino ponerle nuestra impronta, con el fin de mejorar en la parte física, poner retos grandes, soñando en ser campeones e íbamos etapa tras etapa, mirando lo que sucedía a corto y mediano plazo."

¿De qué manera se fue llevando el paso a paso?

"Cuando llegamos al club, tenían nueve puntos. Revisamos las tablas y nos pusimos el objetivo de sumar 32 puntos; nos quedamos cortos porque llegamos a 31, pero se logró clasificar antes de la última fecha. Eso generó una alta confianza y mucha tranquilidad. Al clasificar, siguieron los cuadrangulares. En ese momento, los retamos a que sumaran los 18 puntos, avanzamos con categoría. En la final fue otra historia porque era un mano a mano con Deportes Tolima."

¿Hubo algún incentivo económico?

"El equipo ya tenía estipulado los premios, antes de empezar a competir. Igual es algo normal en cualquier club que haya otros estimulos adicionales. La institución hizo un gran esfuerzo, con el fin de que el jugador sintiera que el dirigente iba a apostar por ellos. Siempre le inculqué a los jugadores que el dinero recibido sería importante, pero ser campeones nos cambiaría la vida. Ese era el mensaje, ya que significaba el salto al exterior o estar en la mira de la Selección."

¿Cómo formar un equipo tan competitivo?

"Respetar la filosofía del Deportivo Cali que es ganar jugando. Queríamos conocer a los jugadores y entender qué se debía hacer para lograr el objetivo. Con trabajo y repeticiones, mostrando partidos, enseñando la creación de espacios, en fin. Es cuestión de entender qué se tiene."

¿Qué hacer para aprovechar a Teófilo Gutiérrez?

"Él, a sus 37 años, no tuvo partido donde no corriera menos de 9 kilómetros. De hecho, siempre estuvo entre los tres que más corrieron. Además, no es correr porque sí, sino saberlo hacer y entender los momentos. La clave de 'Teo' y su impacto era hacerle sentir a sus compañeros que él era uno más en el plantel y eso en ningún momento opacó a los demás. Es un líder positivo que hizo mejor a todos, elevando la calidad de sus compañeros y del equipo. Desde su grandeza, entendió que sus compañeros lo hacían mejor a él."

¿Qué decir, justamente, de 'Teo'?

"Tenía la expectativa de cómo sería trabajar con 'Teo', Harold Preciado y todos. Todo fue muy sencillo. Además, trato a los futbolistas como me gustaría que me trataran. Les dije que conmigo tendrían respeto, siempre hablando, con una buena comunicación y en fin. Teófilo fue la extensión de mí en el campo, con su liderazgo, hizo cada cosa más sencilla."

¿Y sobre Ángelo Rodríguez?

"Tener un delantero como Ángelo, es ponerle 10 sobre 10. Equivocadamente se dice que cuando se hace referencia a los delanteros es decir que hace goles, y no es así. Valga la comparación, pero Karim Benzema se tardó un tiempo en volverse el artillero que es. Así que Ángelo genera espacios, ataca, incomoda y se volvió un buen atacante. Hablando de Harold Preciado, le dije que si no lo hacía un jugador de Selección, fracasé; y terminó siendo el goleador de la Liga colombiana II-2021."

¿Respecto a posibles refuerzos o salidas?

"El 26 nos sentaremos con formalidad para hacer un análisis más profundo. Les he pedido que mantengan a Guillermo de Amores, Teófilo Gutiérrez, Harold Preciado, entre otros, pero eso se irá viendo más adelante."

¿Con cuál de los momentos se queda, siendo campeón como jugador o técnico?

"Es difícil quedarse con uno. Hoy te diría que con el de entrenador porque es la euforia que me invade. Pero también debo decir cuando recuerdo lo hecho como jugador, sale una sonrisa porque fue un momento muy lindo que viví. Si me tengo que quedar con uno porque no puedo gambetear, sería el de entrenador."