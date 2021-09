Rafael Dudamel: “El resultado no nos deja contentos, pero me quedo con el contenido del juego”

Rafael Dudamel no quiere alarmarse a pesar de la derrota del Cali, a manos de su rival de patio, el América, y quiere quedarse con el ritmo de juego que mostraron sus dirigidos.

“El resultado no nos deja contentos, no nos deja tranquilos y cuando vemos la tabla de posiciones digamos que no podemos estar felices, sin embargo, me quiero quedar con el contenido del juego, con lo que marcamos dentro del partido: intensidad, volumen de juego, pelotas recuperadas, en opciones de gol. Los números no nos van a hacer merecedores de puntos, pero sí me dan a mí la claridad para saber con qué cuento y con qué vamos a enfrentar lo que viene”, afirmó de entrada en rueda de prensa.

Además, Dudamel ya piensa en el siguiente clásico vallecaucano, el miércoles, pero por la Copa Colombia, luego del 2-2 en la ida.

“Espero tener una pronta recuperación y dependiendo la evolución de los jugadores de hoy, vamos a evaluar y tomas decisiones para el miércoles, ojalá todos estén recuperados para saber escoger”; agregó.

Por último, el venezolano aseveró que “la confianza la van a tener siempre mis futbolistas porque los apoyaré en todo momento, mientras tengamos este nivel de entrega, el buscar el rival, ellos saben que siempre me han a tener apoyándole, jamás los voy a exponer públicamente, todo lo que tenga que corregir será en la interna”.