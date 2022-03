Rafael Dudamel: "Este triunfo nos dará tranquilidad, fue justo y ganamos bien"

"Son sensaciones positivas, el triunfo nos dará tranquilidad. Lo conseguimos en un buen momento, fue justo y ganamos bien. Hay que sufrir un poco para alcanzarlo", expresó Rafael Dudamel, entrenador de Cali, luego del triunfo 2-1 contra Cortuluá, este domingo, en el marco de la jornada 13 de la Liga del fútbol colombiano.

El césped del estadio de Palmaseca no se vio en las mejores condiciones, por la incesante lluvia que cayó en las últimas horas en tierras caleñas, y eso fue tema de conversación en la rueda de prensa.

Publicidad

"La cancha te lleva a un desgaste mayor, pero mostramos que estamos bien en lo físico. Nos recuperaremos bien para afrontar lo que se viene ahora contra La Equidad y Boca Juniors", agregó.

Publicidad



Cali todavía sueña con lograr la clasificación a los cuadrangulares finales y el estratega venezolano resaltó el trabajo de sus dirigidos.

"Nos duelen los puntos que se nos fueron contra Nacional, pero no hay nada que hacer con eso. Felicito a mis jugadores por el triunfo, me hubiese encantado terminar con el cero en el arco, por el gran trabajo que se hace, pero ganamos que es lo importante", aseveró.

Publicidad

Y, concluyó: "No nos hemos cansado de trabajar, lo que pasa es que cuando los resultados no son positivos, no hay reconocimientos de nada. Solamente se reconocen los trabajos en el triunfo y luego aparecen las especulaciones".

Publicidad

¿Cuándo vuelve a jugar Cali, en la Liga Betplay?

El viernes 1 de abril, los caleños visitarán a La Equidad, en el estadio Metropolitano de Techo, a partir de las 7:40 p.m., en la jornada 14 de la Liga del fútbol colombiano.