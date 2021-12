Rafael Dudamel: "La clave estuvo en entender que el equipo está por encima de toda individualidad"

Rafael Dudamel llegó al Deportivo Cali para hacer historia. Poco tiempo le bastó para cambiar el chip del equipo y, de paso, ponerlo a funcionar. Por eso, los resultados no tardaron en llegar. Luego de ingresar a los ocho, este sábado se clasificó a la anhelada final de la Liga colombiana II-2021, con una fecha anticipación.

La victoria 2-0 sobre Junior de Barranquilla, con goles de Harold Preciado y Daniel Luna, le permitieron al club 'azucarero' cumplir con uno de los objetivos, aunque ahora falta el más importante que será hacerse con la estrella. Sobre ello y a la espera de su rival, el director técnico del cuadro vallecaucano habló en rueda de prensa.

¿Qué balance hace de esta clasificación?

"El balance es positivo. La gente nos acompañó, armó una fiesta increíble y nosotros, en el campo, respondimos. Había que disfrutar de este marco que nos brindó el público y corresponderles con el triunfo y la clasificación. El equipo respondió y estuvo sereno, ordenado, serio y se pudo controlar al Junior. Supimos trabajar los momentos. Nunca lo sufrimos. Me quedo con la sensación de que ganamos categóricamente."

¿Dónde estuvo la clave?

"Cada jugador entiende su papel y entienden que el equipo está por encima de cualquier individualidad, trabajando en familia, sin ego, con humildad y sencillez. Cada entrenamiento y partido, se lo hemos entregado a Dios. Al despertar esa hambre de triunfo y gloria, no hay rival que se ponga al frente y creamos que no podamos disfrutar. He disfrutado de verlos felices. Ellos ya se están visualizando alzando la copa. Tenemos que prepararnos para lograrlo y para ello se deberá aprovechar el tiempo."

¿Cómo convirtió su localía en un fortín?

"Había que borrar la frase de que en casa no se podía. Es tu estadio y siempre se debe hacer respetar. No se debía repetir más ese pensamiento negativo. Además, que el equipo siempre se mostrara enfocado y competitivo, ya luego se verá el resultado, pero que, en primera instancia, se mirara qué se estaba haciendo y corregir. Es darle mucha confianza y tranquilidad al jugador, transmitiendo cosas positivas."

¿Qué significa para usted, como ídolo del Cali, conseguir este objetivo?

"Uno tiene que saber hacia dónde va, pero nunca olvidar de dónde viene y esa es una responsabilidad que tengo. Tengo la oportunidad de ser un representante de Venezuela en Colombia, triunfando internacionalmente y abriendo caminos. En Venezuela hay entrenadores con gran capacidad y conocimiento."