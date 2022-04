Rafael Dudamel: "Me equivoqué en los cambios, pero valoro el esfuerzo de mis jugadores"

"Cuando los cambios consiguen el resultado final, termina siendo una buena decisión. Cuando no, se señala como una equivocación; ciertamente, era muy temprano para armar un 5-4-1 y puedo decir sin ningún problema para decir que me equivoqué, pero la circunstancias con algunos jugadores me llevaron a fortalecer la defensa", expresó Rafael Dudamel, en la atención a los medios, tras el 1-1 entre Deportivo Cali y Junior.

El entrenador venezolano habló con la prensa y, además responsabilizarse por dejar escapar una importante victoria, también exaltó la labor de sus dirigidos.

"Son cosas que manejamos en la interna. El triunfo se nos fue en el final, pero todo pasa por el cambio de esquema. Me quedo con lo valioso del esfuerzo de los muchachos, pero por no haber conseguido el triunfo no dejaré de reconocer el esfuerzo", agregó.

Y, concluyó: "No podía pensar solamente en este partido, también hay que pensar en lo que viene y me voy con la satisfacción de los buenos rendimientos que vimos, que es lo que esperamos cuando jugamos".

¿Cuándo vuelven a jugar Cali y Junior?

Este miércoles, a las 7 de la noche, Cali tiene que visitar a Corinthians en la segunda jornada de la Copa Libertadores.