Rafael Dudamel: “Mi afecto por Santa Fe es muy especial, una vez Pastrana me ofreció ser el DT”

Rafael Dudamel es uno de los guardametas extranjeros con más renombre en el fútbol colombiano. Militó en varias escuadras nacionales como Huila, Santa Fe, América, Cali y Millonarios y dejó una grata imagen profesional y personal. Incluso, confesó que en algún momento hace años Independiente Santa Fe lo buscó.

En charla con el programa ‘Espn FC’, el internacional venezolano, quien jugó con los rojos capitalinos entre 1995 y 1997, habló del momento en el que lo contactaron para llegar a la institución, pero en condición de entrenador.

Israel Escalante, nuevo jugador del DIM: "Sebastián Villa es uno de mis referentes"

"Mi afecto por Santa Fe es muy especial. A dos días de jugar la final del Mundial (juvenil), en el hotel me dijeron que me estaba buscando un señor Pastrana de Colombia. Ese Pastrana era el presidente de Santa Fe, me dijo que su deseo era tenerme en el equipo, yo le dije que me honraba con su llamada, le dije que no era el momento, que de pronto yo no iba a ser objetivo y que podía ganarme la parte emocional, por lo que significa Santa Fe. Siempre he hablado de mi admiración por el fútbol colombiano y es mi anhelo algún día dirigir algún día allá", recordó el venezolano.

De hecho, en su charla también recordó la oportunidad que tuvo al conocer a Diego Armando Maradona, con la ayuda de Óscar Córdoba.

https://twitter.com/ESPNColombia/status/1291170365922775041

“CON ÓSCAR TUVE A MARADONA AL LADO Y LAS PIERNAS ME TEMBLABAN” #ESPNRadioColombia | Rafael Dudamel recordó el día que conoció a Diego Armando Maradona. pic.twitter.com/m5slGdBDFx — ESPN Colombia (@ESPNColombia) August 6, 2020

Publicidad

En la charla revivió también sus momentos en el Cali, de su amistad con Óscar Córdoba, uno de los panelistas, y también de otros aspectos curiosos de su carrera en las canchas.