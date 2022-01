Rafael Dudamel: "No hay excusa; el grupo está golpeado, pero contra Medellín no hemos competido"

Complicado inicio de año para Deportivo Cali. Luego de haberse coronado campeón de la Liga II-2021, este domingo 30 de enero firmó su tercera derrota consecutiva, en la Liga I-2022 del fútbol colombiano, tras perder 2-0 frente al Independiente Medellín, en el estadio Atanasio Girardot.

Frente a ello, el entrenador Rafael Dudamel se pronunció en rueda de prensa. Allí, analizó lo ocurrido en el compromiso y, de paso, asumió la responsabilidad de lo que está ocurriendo. Eso sí, también dejando claro que aún necesita refuerzos de cara a lo que se viene para levantar cabeza.

¿Cómo está el grupo, tras las tres derrotas consecutivas?

"No hay excusa; el grupo está golpeado por la derrota. Reconocemos que Medellín ha sido justo ganador. Hace poco más de un mes, este grupo salió campeón, entonces debemos intentar recuperar la sencillez, el sacrificio y el hambre de triunfo. Hoy no hemos competido."

¿Qué opina de tener a la cantera como base?

"Creo en los canteranos, pero la estabilidad y las responsabilidad van sustentadas en los más grandes y esa base no está, como Guillermo de Amores, Harold Preciado, Andrés Colorado, Hernán Menosse, en fin. Se va reconstruyendo el equipo y hay que saber que esto tiene sus lapsos para consolidarnos."

¿A usted no le preocupa nada?

"Muchas cosas me preocupan, no me puedo ir satisfecho, pero debo ponerme a trabajar, recuperar la mejor línea de mis futbolistas, no hay tiempo para lamentarnos; la única forma para salir de esta situación es con trabajo, la misma que nos funcionó en el semestre pasado cuando llegamos y el equipo no estaba bien. Esto que pasa es mi responsabilidad y asumo esto que está pasando."

¿Ha sentido la ausencia de Harold Preciado?

"Como no, siempre se le va a extrañar, pero ya no está; lo disfrutamos cuando se pudo y ahora le deseamos lo mejor en su nueva etapa que se viene. Hoy nuestro estado de ánimo no es el mejor como para mostrar la mejor cara del campeón."

