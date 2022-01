Rafael Dudamel: "No hay que hacer drama; tengan claro que no pararemos de trabajar y de insistir"

Complicado inicio de temporada para Deportivo Cali. En la primera jornada perdió 1-0 con Independiente Medellín y este miércoles, por la segunda fecha, volvió a caer 0-1 frente al Deportes Tolima. Las críticas no se han hecho esperar. Por eso, el director técnico Rafael Dudamel se pronunció en rueda de prensa, dando un parte de tranquilidad y dejando claro que se seguirá trabajando de cara a lo que se avecina.

¿Qué análisis hace de este partido?

"Tenemos que entender que estos momentos son muy amargos porque vamos teniendo adversidades que no son para nada normales en el campeón, pero tener mucha juventud hace entender que debemos tener paciencia. Hay desatenciones que antes no existían. Debemos retomar el enfoque. Continuamos con la tranquilidad y confianza de que estamos por el camino correcto. Se han ido jugadores que aportaban estabilidad y en medio del torneo vamos buscando nuestra mejor forma. No hay que hacer drama, pero no pararemos de trabajar y de insistir."

¿Qué tanto trabajo falta para llegar al punto que quiere?

"En la primera línea de volantes dejaron una huella importante quienes ya no están. Ahora es el turno de otros jugadores, veremos la manera para que se complementen mejor. El partido con el marcador abajo nos llevó a ser muy verticales y no producir tanto volumen de juego como queríamos. Nos iremos adaptando y acoplando. Es cuestión de tiempo para que logremos la mejor sintonía."

¿En qué se debe mejorar?

"Ya estamos rodando y los partidos nos darán la mejor forma. Esto se trata de jugar y recuperar. Todos iremos alcanzando la mejor condición. El título produjo un desgaste físico y emocional. Este par de resultados adversos son un cachetazo que nos hace entender que debemos volver ya."

