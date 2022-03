Rafael Dudamel: "No podemos darnos por vencidos por la institución tan grande que es Deportivo Cali"

Duro golpe para Deportivo Cali, que no levanta cabeza en la Liga I-2022 del fútbol colombiano. Este lunes 21 de marzo, dejó escapar tres puntos, frente a Atlético Nacional. Y es que luego de ir ganando 3-0, empataron 3-3, en el estadio Palmaseca, lo que generó la molestia de más de uno.

Frente a ello, el director técnico, Rafael Dudamel, habló en rueda de prensa, posterior al compromiso, analizó al detalle qué aconteció, le envió un mensaje a la hinchada 'azucarera' y dejó claro que no bajarán los brazos y menos cuando en pocas semanas empezará su participación en Copa Libertadores.

¿A qué se debió que le empataran el partido?

"Hicimos 45 minutos muy correctos, desde la actitud y lo futbolístico, controlando el partido hasta el 73', pero con acciones puntuales y fortuitas, le permitieron a Atlético Nacional encontrarse con la paridad. Cuando uno juega contra esa calidad de rivales, los errores te los cobran. Más allá de analizar lo del rival, lamento el empate final por lo hecho en la parte inicial, ya que el equipo lo hizo bien. No nos podemos dar por vencidos por la institución tan grande que es Deportivo Cali."

¿Qué pasó en el segundo tiempo?

"Tenemos que mirar qué fue porque no hay explicación y menos habiendo sido tan superiores en el primer tiempo. Siendo sincero, intentamos mover algunas fichas, tener más frescura y no lograron afianzarse en el partido. Nos dimos cuenta de que no es algo futbolístico por lo hecho en la parte inicial, pero tenemos que llenarnos de más certeza y valentía."

¿El entorno de la hinchada ha influido?

"No podemos estar aislados del sentimiento de nuestra gente. Sabemos de la incoformidad y amargura que sienten. Sin embargo, no hace falta ir hasta lo que sucede en el entorno para entender lo que pasa, ya que los resultados adversos, te llenan de inseguridad. Ahora, los jugadores tienen carácter y hacen frente a la situación. Se nos escapó por muy poco el triunfo."

¿Qué posición ocupa Deportivo Cali en la Liga Betplay 2022?

Con dos triunfos, dos empates y ocho derrotas, el conjunto 'azucarero' tiene tan solo ocho unidades, con una diferencia de gol de -8 y está en el puesto 19.

