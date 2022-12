Rafael Dudamel: “Tengo un sentimiento por el Cali, pero sería una estupidez decirle no al América”

Si bien el técnico venezolano aseguró que todavía no tiene una oferta sobre la mesa, sostuvo que las puertas siempre las tendrá abiertas para dirigir en cualquier equipo. Habló además de su prematura salida de Atlético Mineiro.

“Dirigiría al América”, señaló Rafael Dudamel ante uno de los interrogantes que en el programa ‘Blog Deportivo’, de ‘Blu Radio’, sobre un posible interés del cuadro escarlata, que días atrás le rescindió el contrato a su entrenador Alexandre Guimaraes.

“Todo el mundo sabe que tengo un sentimiento por el Deportivo Cali, pero sería una estupidez de mi parte decirle que no al América o a Millonarios; porque me identifico más con Santa Fe. En estos cuatro equipos jugué y nunca me reprocharon nada, porque mi rendimiento siempre fue el máximo”, señaló el venezolano.

De hecho, Dudamel confirmó que tiene buena relación con los dirigentes del cuadro escarlata. “Soy amigo de Mauricio Romero (presidente) y una buena comunicación con Tulio Gómez (principal accionista). Como hombres de fútbol hemos conversado varios temas, entre esos la situación actual del América, pero solo como amigos”.

Eso sí, el otrora destacado guardameta fue enfático y aseveró que “todo son rumores y conversaciones informales. Hemos estado tranquilos en esta etapa de la pandemia, capacitándonos y preparándonos. A hoy, no he tenido ninguna oferta sobre la mesa”.

Más sobre Rafael Dudamel:

El día a día en cuarentena: “La estoy pasando en Cali. Este es un partido que voy ganando por más de tres puntos porque estoy con la felicidad del hogar, disfrutándolos como hace mucho no lo hacía y con salud, que es lo más importante”.

Su experiencia en Selección de Venezuela: “Me ha quedado la enseñanza que uno debe fortalecer más, como líder, el hecho de poder acomodar y acoplar a los dirigentes a la filosofía que se tiene. Ellos tienen que ser parte fundamental del trabajo que se está haciendo. Deben sentirse participes, porque al final pueden tomar decisiones sin conocer lo que sucede día a día”.

El breve paso por Atlético Mineiro: “Intenté formar un equipo poniendo ciertas normas que nos llevasen a compartir en horarios de almuerzo o entrenamientos, para que los jugadores conformaran un grupo ameno. Llegué a un club que se quedó a la sombra de lo que había conseguido Ronaldinho hace seis años, pero no se dieron cuenta que todo seguía evolucionando y había que volver al trabajo en conjunto, no a lo individual”.

La vuelta a dirigir: “El trabajo de seleccionador te da un estatus mayor. Pero yo me tomo mi tiempo, no voy a aceptar la primera propuesta que me pongan sobre la mesa”.

