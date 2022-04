Rafael Dudamel, tras la derrota del Cali: “Este resultado es una vergüenza para nuestra gente”

Deportivo Cali volvió a ceder puntos de local en la Liga del Fútbol Colombiano. Esta vez, el conjunto ‘azucarero’ no pudo con Águilas Doradas, conjunto con el que perdió 0-1 en el estadio de Palmaseca.

Luego del compromiso en el escenario vallecaucano, el timonel Rafael Dudamel, del Cali, dio sus impresiones de lo que fue el partido contra el cuadro antioqueño, que jugó desde finales del primer tiempo con un hombre menos tras la expulsión de Jaramillo por doble amarilla.

“Este juego es así, hay etapas, rachas, unas más largas y cortas que otras, en las que trabajas, buscas alternativas, intentas por un lado y por otro, y finalmente no fluye. Son momentos que son demasiados amargos, el partido estaba muy parejo, se inclinaba hacia nosotros por la expulsión de Jaramillo y recibimos un gol; ahí cambia todo”, empezó diciendo en rueda de prensa el timonel ‘azucarero’.

Dudamel fue enfático en decir que sus dirigidos les costó en la definición y que su rival supo acoplarse. Agregó sentirse apenado por esta nueva derrota.

“Ellos abandonan toda posibilidad de ataque, tenemos que ser nosotros los que fuimos en búsqueda del empate, no tuvimos tiempo con el 0-0 de sacar ventaja con el hombre de más, intentamos con los inicialistas, luego hicimos modificaciones tratando de generar juego interior, la intención estuvo, pero no fuimos eficaces; ellos se agruparon bien. Es un 0-1 que no genera una gran vergüenza con nuestra gente, nos deja avergonzados”, dijo.

El entrenador venezolano es consciente de la mala racha que acumula el Cali en el fútbol colombiano y que lo ubica en las últimas posiciones y ya eliminado de llegar a las finales. Dudamel reconoce que su lugar en el banquillo peligra cada vez más.

“En cualquier otra circunstancia, el entrenador tendría que salir y todos estos resultados adversos hacen que mis días estén contados en el club, soy consciente de eso. Estamos con la ilusión de poder revertir en la Copa Colombia y la Libertadores, pero somos conscientes de que lo hecho en la Liga va templando la cuerda cada día más. No estamos tranquilos, no estamos conformes”, complementó.

Sobre cuando fue consultado por el estado anímico del plantel tras los resultados adversos, Dudamel afirmó que “no es el mejor estado, nos invade una vergüenza enorme por estas derrotas, que nos tienen ubicados al lado contrario de donde nosotros hemos planificado desde el inicio, para lo que hecho este plantel. El equipo trata de superar esta amargura, sabiendo que cada tres o cuatro días tenemos que volver a competir e intentar levantarnos, esperamos que en lo que viene podamos encontrar los resultados”.

¿Cuál es el próximo partido del Deportivo Cali?

El siguiente partido del conjunto 'azucarero' será en la Copa Libertadores frente al Always Ready, de Bolivia, de visitante. El duelo será el jueves 28 de abril, a las 9 de la noche, de nuestro país.