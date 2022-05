Rafael Dudamel: “Veníamos trabajando bien con este equipo alterno, pero deseábamos ganar”

Deportivo Cali empató 1-1 con Santa Fe, ante su gente, en la fecha 19 de la liga de fútbol colombiano. Rafael Dudamel analizó lo que fue el compromiso de este sábado.

“Siempre va a ser importante ganar y era lo que más deseábamos hoy, ir llevando el partido, mantener el cero en nuestro arco, que no tuviéramos que jugar remando desde atrás desde el resultado. No pudo ser así, sin embargo, luego del penal en contra lo empatamos rápidamente y ellos se fueron desgastando y nosotros intentamos llevar con la mayor atención esa propuesta. Pensar en el resultado final no es lo que queríamos todos”, afirmó de entrada el estratega del cuadro ‘azucarero’.

Además, Dudamel dio las razones por las que decidió jugar con un equipo de futbolistas que normalmente son suplentes y otros de la cantera.

“Veníamos trabajando muy bien con este equipo alterno, el nivel de las prácticas me generaba una gran expectativa, pero en las formas de llevar el partido me hace ver lo que hay en nuestro talento canterano, un futuro muy prometedor”, agregó.

Para finalizar, Rafael Dudamel habló de lo que será su próximo objetivo, remontar el 3-1 en contra que tiene contra Fortaleza, en los octavos de final de la Copa Colombia.

“Nosotros vamos a ir a Bogotá con lo mejor que tengamos en estos días previos, hay que estar evaluando permanentemente, porque el hecho que hayan descansado los que jugaron Copa (Libertadores) no dice que son los que van a jugar el jueves. El desgaste de la Libertadores por los rivales y viajes hace que estemos buscando recuperarles bien”, finalizó.