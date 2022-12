Rafael Dudamel y el caso de Wuilker Faríñez: "Es algo que se nos escapa de las manos"

El seleccionador de Venezuela fue uno de los invitados de este sábado a la Cumbre Novo Fútbol en Bogotá y se refirió al arquero de Millonarios.

Con la decisión de la Dimayor de programar los partidos de finales de la Liga Águila-I 2019 para el 8 y 12 de junio próximos, serían varios los jugadores ausentes en caso de que sean llamados a sus selecciones nacionales para la Copa América Brasil 2019.

Y uno de esos nombres es el de Wuilker Faríñez, de Millonarios, quien es ficha puesta en la Selección Venezuela y si los azules se clasifican para la disputa del título lo perderían.

Y al respecto, este sábado se manifestó Rafael Dudamel, técnico de los venezolanos, quien fue invitado a la Cumbre Novo Fútbol.

"Pido perdón a los hinchas de Millonarios (por el caso Faríñez), pero es algo que se me sale de las manos. El torneo colombiano no para y pues coincide con la fecha FIFA. No es una decisión del jugador ni del entrenador, es un tema de la dirigencia", dijo Dudamel este sábado.

