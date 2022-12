Rafael Robayo le dijo no a Alianza Petrolera ante una oferta del fútbol de Europa

El experimentado mediocampista bogotano podría tener su segunda experiencia en el exterior, luego de su paso por el Chicago Fire, de los Estados Unidos.

Rafael Robayo, de último paso por Atlético Bucaramanga, le dijo que no a Alianza Petrolera, ante una posibilidad que surgió del fútbol europeo para continuar con su carrera deportiva.

GolCaracol.com habló este miércoles con Robayo, quien se entrena de manera particular en Bogotá y está a la espera de que en los próximos días se pueda concretar dicha opción.

Cabe destacar que esta sería la segunda experiencia en el exterior del mediocampista, de 35 años, pues en el pasado jugó para el Chicago Fire, de la MLS.

“Es una posibilidad latente que se tiene y si se da o no se da, la idea en lo personal es mantenerme en buenas condiciones estos seis meses”, le dijo el jugador a este portal.

'Rafa', sin embargo, no descartó regresar en algún momento a Millonarios, equipo del que es hincha y con el que fue campeón en Colombia, aunque reconoció que no ha tenido acercamientos con las directivas del cuadro azul.

¿En qué anda Rafael Robayo?

“En este momento estoy entrenando en Bogotá, esperando posibilidades. Hay unas cosas de Europa que se están manejando, pero el mercado lo cierran el 20 de febrero, entonces estoy a la espera”.

¿Ha tenido opciones del fútbol colombiano?

“Con Alianza Petrolera tuve un acercamiento, pero por el tema del exterior, preferí no dejarlos esperando una respuesta mía. Les agradecí, pero mi prioridad es un tema de afuera que quedaron de resolverme esta semana”.

¿Cuáles serían las condiciones de su contrato en Europa?

“Sería por un año, con opción de ampliarlo a dos. Eso es lo que se ha adelantado, pero hasta que no se firme no es nada fijo. Por ahora es una posibilidad latente que se tiene y si se da o no se da, la idea en lo personal es mantenerme en buenas condiciones estos seis meses, para algo que tengo a mitad de año en Europa, que es un poco más claro”.

¿Y no pensó en la posibilidad de regresar a Millonarios?

“Como hincha, siempre el deseo de regresar a Millonarios está latente, pero eso ya es decisión del club. Creo que uno puede querer volver, pero la última palabra la tiene el club y ellos deciden qué clase de jugadores necesitan y cómo quieren reforzar la nómina. Pero siempre estaré a disposición para regresar al equipo del cual uno es hincha”.

¿Pero no hubo ningún acercamiento después de que salió del Bucaramanga?

“No, no hubo acercamientos. Es más, tengo comunicación con el ‘profe’ Alberto (Gamero) y con los compañeros, pero más como amigo y no con el interés de que haya una posibilidad de regresar al equipo. Ha sido un acercamiento de amistad, les digo que sigan para adelante que esto se puede revertir”.

