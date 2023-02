Rafael Robayo y el caso Daniel Cataño: "El partido debió jugarse y con Millonarios con 10 jugadores"

Este domingo se vivió un lamentable hecho en el fútbol colombiano. El espectáculo se vio manchado tras la agresión del mal llamado hincha del Deportes Tolima, que ingresó al campo del Manuel Murillo Toro para agredir a Daniel Cataño.

Sin duda alguna, esta acción generó todo tipo de reacciones, y entre ellas la de Millonarios de no disputar el compromiso debido a la falta de garantías en la seguridad del escenario deportivo. En Gol Caracol hablamos con Rafael Robayo quien logró triunfar tanto con 'embajadores' como 'pijaos', dándonos su opinión de lo sucedido en Ibagué.

"Me parece algo muy delicado porque Millonarios en algún momento lo vivió en un partido frente al Bucaramanga. El volverlo a vivir es generar una inseguridad para el jugador en la cancha", expresó de entrada el otrora mediocampista.

"El hecho de que ingrese alguien al terreno de juego pasa a nivel mundial, entra gente desnuda, gente a pedir fotos. Pero cuando es una agresión, hay que tratar de sentar un precedente por parte de la Dimayor y la FCF en pro de una tolerancia, para que la gente entienda que es un deporte y que hay que intentar disfrutarlo de la mejor manera", agregó.

Asimismo, también habló de la responsabilidad que tienen los jugadores en este tipo de casos, "el tema no pasa solo por la intolerancia del hincha que somete, sino también lo que uno como jugador tiene que manejar intentando no generar provocaciones o gestos que puedan calentar el ambiente, que termine en agresión como lo que pasó este domingo en el Manuel Murillo Toro".

Y complementó, "lastimosamente, tenemos que saber que al ser protagonistas estamos expuestos a todas estas cosas en cuanto a provocaciones, con rivales, hinchada, y lo tenemos que saber manejar. El tema del partido de ayer ya venía candente con la llegada del equipo al hotel, con palabras y gestos".

Partido Deportes Tolima vs. Millonarios, suspendido tras agresión de un hincha a Daniel Cataño Archivo de Colprensa

Por otro lado, aseguró que lo sucedido va a servir para futuro, "esto va a sentar un precedente tanto en la seguridad, y la manera en que deban a actuar los jugadores".

En otra intervención, aprovechó para defender desde la perspectiva de futbolista el actuar de Cataño, "la reacción de Daniel, si bien uno como jugador tiene que dar ejemplo, parto en defensa de él porque uno como ser humano también se calienta cuando vive una circunstancia como esas. Aunque se sabe que puede ser castigable y todo entra en la calentura del momento de ser agredido sin motivo por parte del hincha. Porque al final de cuentas lo que pasó con Cataño en Ibagué, en la final ya es pasado. Porque golpeen a Daniel no les van a dar el título, se tiene que tener más tolerancia por parte de cada uno".

Con respecto a si se debió jugar o no el compromiso, esto dijo: "es un tema complejo, el no disputarlo de una u otra manera genera que se vayan a discusión por los puntos y sanciones en la mesa, y eso va a alargar y darle más importancia a lo que no queremos y no deberíamos que es la intolerancia del hincha".

A lo que agregó, "creo que se debió haber jugado, obviamente con los castigos ejemplares al hincha, a la seguridad del partido por parte del Deportes Tolima, obviamente a Daniel por la reacción y porque eso genera expulsión. Sí, se debió jugar, porque al final de cuenta estamos dándole importancia desde otro punto de vista a una agresión que se puede seguir presentando en otros espectáculos."

Y concluyó con su opinión de la posición que tomó el líder de Millonarios, "Maca actuó como capitán en el momento y él expresa eso de apoyar y sentar un precedente. Es respetable, es su punto de vista, pero para mí se debió jugar y con Millonarios con 10 hombres porque Daniel salió expulsado y esas son las reglas. El no hacerlo no va a generar un precedente."