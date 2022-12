Rafael Robayo, nuevo jugador del Tolima, fue víctima de robo en Ibagué

El volante bogotano llegó recientemente a la capital tolimense para unirse a los trabajos de pretemporada del conjunto ibaguereño, pero este jueves tuvo un bochornoso episodio.

Rafael Robayo se encuentra aumentando la intensidad de su pretemporada con Deportes Tolima, su cuarto equipo en el fútbol colombiano (Millonarios, Patriotas y Atlético Nacional).

Publicidad

Lea también: "Los rumores de mi ida a Junior son falsos", aseguró Juan Fernando Quintero

Sin embargo, este jueves el futbolista fue víctima de la delincuencia en Ibagué. Robayo estaba junto a un compañero del equipo realizando trámites de su nueva vivienda y al dejar su vehículo sobre una vía pública durante no más de cinco minutos, fue víctima de robo.

“Yo me bajé del carro por cinco minutos, fui a la inmobiliaria a dejar unos papeles y cuando volví me habían abierto el carro. Me robaron el computador, unos documentos personales y dinero en efectivo”, le reveló Robayo a GolCaracol.com, este jueves.

Lea también: ‘Manga’ Escobar declinó la oferta de Santa Fe y su futuro estaría en Argentina

Publicidad

Entre todos los artículos y el efectivo hurtado, se suman alrededor de 20 millones de pesos y las autoridades locales iniciaron investigación para dar con la identificación de los delincuentes, a través de las cámaras instaladas en el sector.