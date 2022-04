Rafael Robayo: “Ojalá Millonarios pueda consolidar el proceso con un título, aunque no es fácil”

Rafael Robayo , con dos títulos con Millonarios en su palmarés y más de 400 partidos con la camiseta del club azul, además de ser hincha, siempre es autorizado para hablar del presente del equipo.

Por eso, en esta oportunidad, el actual jugador del Carroi, de Andorria, charló con GolCaracol.com sobre cómo ve al elenco dirigido por Alberto Gamero.

Robayo se refirió al proceso del estratega samario, de la importancia de Daniel Ruiz, Macalister Silva y Álvaro Montero, pero también de lo que le falta a Millonarios para encarar la fase final del campeonato, en la búsqueda del título de la liga del fútbol colombiano 2022-I.

¿Qué decir del Millonarios de Alberto Gamero?

“He estado muy encima, he visto los partidos, soy hincha y tengo a ‘Maca’ que es un hermano, es como Jonathan acá, son amigos del fútbol, hermanos que me deja la vida. Veo los partidos, los veo bien con la idea de juego del ‘profe’ Gamero. Lo importante era clasificar rápido porque tienen partidos para reorganizar cosas que no se ven bien para que en la parte final sean candidatos del título”.

¿Qué es lo que más le gusta de este Millonarios?

“La identidad es lo más importante, creo que es algo que caracteriza al profe Gamero, cuando estuve en Ibagué con él lo vi, siempre mantiene una identidad de juego, que no se pierda. El equipo se ve que quiere salir jugando, me parece que Millonarios tiene una persona adentro en ese orden de ideas como Macalister Silva para que los jóvenes sigan con esa identidad. De ahí en adelante lo importante es consolidar ese trabajo que viene realizando estos años con el club y ojalá con un título esta temporada, aunque no será fácil, porque Millonarios tiene una nómina competitiva pero ofensivamente le faltan cositas”.

¿Cómo ve el liderazgo también de Álvaro Montero?

“El tema de la llegada de Álvaro es importantísimo porque la exigencia para el caso de Juan Moreno, que está de segundo, va a ser el doble o el triple, si tiene un arquero como Montero, que obviamente le genera que tiene que mejorar sí o sí y de esa manera mucho profesionalismo, porque no es solo de los entrenamientos y partidos sino también afuera, que se dediquen a esta carrera, a esta profesión. Eso hace que los jóvenes que están también tengan un respeto, que es algo que se ha perdido por los de experiencia, ahí con Álvaro en el arco y Macalister en cancha es importante”.

¿Y qué decir de la figura, del ‘10’, de Daniel Ruiz?

“Daniel es un jugador que tiene buenas condiciones, tiene personalidad para jugar, me gusta verlo jugar. Hay que seguirle guiando por buen camino, que no se pierda el horizonte, a veces en su juventud he visto que se desvía un poco en el tema de actitud en la cancha, se deja sacar muy fácil el temperamento, para jugar es bueno, porque va más en discutir con rivales, con el árbitro. Hay que dejar al lado eso porque él tiene como potencia es el fútbol. ‘Maca’ puede irle puliendo de a poco, para mí es de los jugadores más importantes que tiene Millonarios, cuando se refiere a situaciones de juego, cuando no está Macalister pues Daniel se toma el liderazgo y trata de sacar adelante el equipo. A futuro le puede dar cosas no solo a Millonarios sino al fútbol colombiano y pueda ser tenido en cuenta en Selección”.

¿Millonarios es un gran candidato para esta temporada en la liga de fútbol colombiano?

“Sí, disfruto verlo, por como intenta buscar jugar, lo único que para mí lo deja un poco más rezagado a otros rivales es ofensivamente porque dependemos mucho de lo que pueda hacer Daniel, Macalister y ofensivamente no tenemos los jugadores que le puedan dar al profe un ataque más peligroso. Ahí teníamos jóvenes, o se están sacando jóvenes como Andrés Gómez o Edgar Guerra, pero aún no han podido subir un poco más o explotar más. Ya si nos ponemos a ver los rivales más fuertes que son Nacional, Tolima y Junior, porque esos tres tienen nóminas muy completas y en ataque tienen muchas variantes. Ahí es donde veo la única falencia de Millonarios, porque no hay variantes de peso”.

¿En qué equipos ha jugado Rafael Robayo?

El mediocampista ha militado en Atlético Nacional, Millonarios, Patriotas, Bucaramanga, Tolima, Chicago Fire (Estados Unidos), Jenlai y Carroi (Andorra).