Rafael Robayo y el clásico Nacional vs. Millonarios: “En el Atanasio me gané varios monedazos” Rafael Robayo no esconde su pasión por el cuadro capitalino. Sus más de 400 partidos con Millonarios; lo convierten, para muchos, en ídolo y referente de la última década de la institución ‘embajadora’.