Ramiro Sánchez y un encontronazo con los periodistas en Manizales: todo pasó en la rueda de prensa

En el partido que dio apertura a la jornada sabatina de la liga del futbol colombiano, Unión Magdalena rescató un punto frente a Once Caldas en Manizales, resultado que deja mal parado a ambos conjuntos. En la rueda de prensa posterior al encuentro, el ambiente estuvo pesado, el arquero del 'Ciclón', Ramiro Sánchez, tuvo un cruce de palabras con algunos periodistas al ser consultado por la perdida deliberada de tiempo.

En el estadio Palogrande, los 'bananeros' se fueron en ventaja con anotación de Joel Contreras, sin embargo, en la segunda parte los de casa fueron con toda y lograron la igualdad con un tanto de penalti del goleador Dayro Moreno.

Todo transcurrió con normalidad y todo terminó en empate a un gol, no obstante los ánimos se caldearon en la rueda de prensa del Unión Magdalena.

El técnico Claudio Rodríguez y el arquero Ramiro Sánchez fueron quienes acudieron antes los medios de comunicación. En la primer interrogante, el DT respondió con normalidad con un análisis del partido, pero después vino la consulta que desató todo.

"¿Usted no cree que es antideportivo venir a quemar tanto tiempo?", le dijo uno de los periodistas al golero de los samarios. Antes de dar respuesta, el estratega argentino se atrevió a responder: "Se juegan 90 minutos más el descuento no entiendo la pregunta que hiciste para eso está el árbitro, para dar descuento, acá no se viene a defender, acá se viene a jugar al fútbol y lo demostramos aunque a usted le parezca mentira o que te rías, el equipo jugó un lindo partido".

A renglón seguido, respondió Ramiro Sánchez. "¿Usted sabe cuántas amarillas me han sacado por quemar tiempo? Me han sacado una sola amarilla y fue el semestre anterior. Estas dos tarjetas que me han sacado este semestre fue por discusiones arbitrales y la de hoy fue porque le dije al juez que le dijera el recoge bolas que me dejara la pelota quieta porque a nosotros en Santa Marta y en todos lados nos obligan a dejar la pelota quieta y el juez le dijo al niño 'deje la pelota quieta'. Cuando yo le hago la reconvención de que me deje la pelota quieta, el juez me saca la tarjeta amarilla porque estoy discutiendo con él, discutiendo, no quemando tiempo. Segundo, si yo quemo tiempo cuando van a jugar a Santa Marta, a Barranquilla, a Barrancabermeja, a las ciudades que hace calor, los demás equipos también queman tiempo. Y tercero, si quemamos tiempo también, hay jueces con muchísima capacidad que están adicionando 5, 6, 6 7, 8 u 11 minutos de juego. Como podemos ganar en el primer minuto también podemos ganar en el último y como los rivales pueden ganar el primer minuto también nos pueden ganar en el último minuto".

Pero la cosa no paró allí, pues dicha respuesta no convenció a otro comunicador que estaba en el lugar y que se notó muy molesto. "Yo no iba a preguntar, pero la situación me parece complicada hoy. Las preguntas aquí lo hacemos nosotros, usted no puede venir a preguntarnos a nosotros los periodistas porque lo que se ve ahí en la cancha es demasiado feo, es horroroso para el espectáculo, independiente de que el árbitro sea que maneja el cronómetro entonces es una situación normal que se pregunte porque en esa parte del espectáculo tiene que colaborar o manejar ustedes también", dijo el periodista.

"Disculpe, preguntó o respondió lo que yo respondí", dijo Sánchez a lo que el comunicador dijo "Tómelo como quiera".

Esto no le gustó al golero, quien llamó a la calma en medio de la polémica por el tema y los ánimos que estaba tomando la rueda de prensa. "Pero por qué responde así con rabia, pero espere yo no le estoy respondiendo de mala manera. Nosotros desde Manizales lo que tenemos es que todos somos muy educados y la educación tiene que partir de allá y de acá, yo le respondí a él con mucha educación, no se enoje, para pelear se necesitan dos y yo no voy a pelear con ustedes y mucho menos acá con la gente de Manizales que es mi tierra. Nosotros vinimos jugamos, si quemé tiempo entonces vamos a tratar de mejorar esa situación, pero no te enojes, acá todos somos compañeros, yo respeto su trabajo y yo no le respondí de mala manera al señor", sentenció el arquero 'bananero'.