Ramiro Sánchez: "Yo soy muy educado; obrar como persona, antes de ser futbolista"

Uno de los episodios polémicos que se presentó en los partidos del fin de semana pasado en la fecha doce de la Liga I 2023 del fútbol colombiano tuvo como protagonista a Ramiro Sánchez, arquero de Unión Magdalena, quien tuvo un cruce con un par de periodistas en la rueda de prensa posterior al empate 1-1 con Once Caldas, en el estadio Palogrande. Al experimentado futbolista le cuestionaron por una supuesta actitud suya de quemar tiempo durante el compromiso entre los blancos y los samarios.

Ante esos interrogantes, Sánchez contestó de manera pausada, explicó lo sucedido en el estadio de la ciudad de Manizales y terminó sus respuestas sin entrar en ningún tipo de discusión o acaloramiento adicional.

Ya este lunes, en la misma tónica, el caldense atendió el llamado de 'Blog Deportivo', de 'Blu Radio', para referirse sobre el hecho que causó discusión entre los propios comunicadores y también como centro de conversación en las redes sociales.

"La verdad la respuesta fue como de experiencia de vida, de saber responder con argumentos, le argumenté (al periodista) lo que me estaban diciendo y expliqué lo que pasó con el niño recogebolas. Por quemar tiempo me sacaron el año anterior una amarilla, la última vez me regañó por quemar tiempo Wilmar Roldán en un clásico en Bogotá, imagínese hace cuánto tiempo", dijo inicialmente Ramiro Sánchez.

El guardameta de los 'bananeros' complementó y aseguró que "yo la verdad que aprendí a no pelear con las personas, me pasó en muchas ocasiones que discutí y que luego al cabo de tres o cuatro días se tienen que remediar las cosas. Soy muy educado, trato de ser así con todos, esa fue la misma formación que me dieron en Once Caldas, que es obrar como persona antes de ser futbolista".

En la misma charla, nuestro director general Javier Hernández Bonnet indagó sobre algunos desencuentros que se han presentado entre jugadores y periodistas en ruedas de prensa posteriores a los compromisos del fútbol colombiano.

"En las ruedas de prensa, por ejemplo, la verdad que algunos no tenemos el carácter de soportar la crítica, uno sabe cuándo hace las cosas bien y cuando no, lo ideal es que en cada punto de vista, uno tiene respetar lo que piensa el otro. Yo tengo el mío, mi punto de vista, pero más allá de eso seguimos siendo amigos, compañeros. Yo al señor (al periodista en Manizales) se lo dije, si hay que mejorar el juego más rápido, pues lo haremos, lo intentaremos mejorar; lo que le digo es que no se enoje. Así fueron las cosas".