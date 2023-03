Raúl Armando: "Si hubiéramos sido eficaces, Bucaramanga se va ganando 3-0 en el primer tiempo"

Este viernes, Atlético Bucaramanga recibió una dura derrota en el estadio Alfonso López frente a Once Caldas por la mínima diferencia. Los santandereanos erraron múltiples ocasiones de gol y el técnico Raúl Armando mostró su descontento por eso ante los medios de comunicación.

Once Caldas se quedó un jugador menos al minuto 70' y entrenador del 'leopardo' hizo de todo para llevarse la victoria, pero no lo logró: "El volante marca lo sacamos y pusimos a Gustavo torres e intentamos abrir la cancha con Jáder Maza y con Gustavo por afuera lo intentamos de todos los caminos, pero no se dio el resultado", dijo el estratega.

A continuación más declaraciones de Raúl Armando:

¿Le pareció justo el resultado?

"Esto es un juego y a veces termina siendo injusto, a veces toca ganar y a veces toca perder y hoy nos tocó perder. En el fútbol mandan los goles y nosotros no convertimos y el rival metió uno"

*Sobre las sustituciones del equipo

"Sobre los cambios, Víctor Mejía venía de una amonestación y necesitábamos poner un delantero más, creíamos que iba a quedar expuesto en la mitad de la cancha porque ya había ido de manera vehemente a un par de pelotas a presionar. Lo de Diego Chávez fue para darle un poquito de juego con Aldair Zárate y Teófilo Gutiérrez. Buscamos todas las variantes para ganar el partido y no hizo efecto y lo terminamos perdiendo por un error nuestro".

*Sobre la salida de Teófilo Gutiérrez

"Si nosotros hubiésemos hecho los goles 'Teo' hubiera salido con el partido 3-0 arriba. Puede ser que hayan descansado ellos respeto el criterio del entrenador del Once Caldas, pero si hubiéramos estado eficaces, hubiéramos tenido buena ventaja desde el primer tiempo y capaz que a 'Teo' lo sacaba igual y para ellos pudo haber sido un respiro o no".

Los líderes del equipo...

"No estamos descubriendo nada, Javier reina y Teófilo Gutiérrez son líderes de grupo sin lugar a dudas, con ellos seguimos siempre aprendiendo día a día y llevan el grupo hacia adelante, lideran y ayudan mucho a los más jóvenes. En ese aspecto uno está agradecido de tenerlos con nosotros sin lugar a dudas".

La responsabilidad del DT

"Uno pierde un partido de esta manera y el responsable soy yo, yo me hago cargo de eso obviamente, por los cambios, porque intentamos buscar variantes, en un momento pusimos dos extremos como veníamos jugando antes, cambiamos los centros delanteros en la zona de gestación, pero si hubiéramos sido efectivos estaríamos hablando de otra cosa".