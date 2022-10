Raúl Ramírez Gacha: "Millonarios está tranquilo, pero no confiado, porque los clásicos son aparte"

Este miércoles 5 de octubre, Santa Fe y Millonarios protagonizarán una nueva edición del clásico capitalino. En esta oportunidad, 'cardenales' y 'embajadores' medirán fuerzas en duelo adelantado de la fecha 17 de la liga del fútbol colombiano.

Al partido en el estadio El Campín, el cuadro 'azul' de la capital de la República, pese a perder en la anterior jornada, la 15, con La Equidad, pudo conservar su primer lugar en la tabla general con 28 puntos. Su rival de patio, por su parte, llega con buen ánimo luego del triunfo agónico por 1-0 sobre Envigado.

Publicidad

Lo cierto es que ante todo un clásico es un duelo aparte, no importa el presente, sino imponer condiciones y ganar. Así lo definió Raúl Ramírez Gacha, quien vistió la camiseta del 'embajador' entre 1995-1997 y luego en el 2000. El exmediocampista habló con Gol Caracol sobre el presente de Millonarios del samario Alberto Gamero.

De entrada, Ramírez Gacha analizó de cómo llegan los azules para enfrentar el clásico frente a su rival de patio, que es quinto con 25 puntos.

"Millonarios en este momento está tranquilo, pero no confiado. Los clásicos son partidos aparte, donde Santa Fe viene repuntando y donde Millonarios ha tenido un bache de unos partidos ahí que ha perdido, pero los clásicos son partidos muy aparte, eso es distinto. El rival como venga, así venga bien, mal, son partidos que son a muerte. Pienso que Millonarios debe hacer las cosas bien para volver a encaminarse, en el ritmo que venía", sostuvo de entrada Raúl Ramírez.

Publicidad

Para este compromiso de suma importancia, Alberto Gamero tendrá dos bajas fundamentales como son Daniel Ruiz y Carlos Gómez.

Dos 'joyas' de los azules que fueron convocados por el profesor Néstor Lorenzo al microciclo que adelanta la Selección Colombia en Barranquilla. Sobre si sus ausencias afectarán el planteamiento de Gamero, Ramírez afirmó lo siguiente: "Son dos jugadores jóvenes que vienen haciendo bien las cosas, que se ganaron un puesto en la titular y que son dos muchachos que van a dar mucho de qué hablar. Pero en este momento llegó la oportunidad de estar con la Selección y como dijo Gamero; no le va a cortar las alas a ninguno de esos muchachos. Yo siempre lo he hecho dicho, que aquí (Millonarios) no hay titulares ni suplentes, aquí hay un equipo y como tal los muchachos que vienen ahí también tienen su oportunidad. Ojalá que los muchachos que actúen lo hagan de la mejor manera, igual que los que están en la Selección", prosiguió.

Publicidad

Alberto Gamero, entrenador de Millonarios.

Colprensa

Si bien Millonarios en el 2022 ha mostrado un buen fútbol, en las últimas presentaciones tanto en la final de ida de Copa Colombia contra Junior (perdió 1-0 en Barranquilla) y frente a La Equidad, por Liga II-2022 (cayó 1-0), ha tropezado. Ante esto, Raúl Ramírez Gacha opinó que "tiene un ahorro, que ha hecho bien las cosas, entró en un bache que tienen todos los equipos en el mundo. Gamero tiene que entrar a tomar medidas y sacar adelante nuevamente el equipo, el equipo juega bien por momentos, ahorita en los últimos partidos pues no ha jugado. Pero no, pienso que están pensando más la ansiedad de pronto de la final (Copa Colombia), que es en un mes y como lo he dicho todavía quedan unos partidos antes de la final; espero que el día de mañana (miércoles) vuelva y retome la senda del triunfo".

Por último, Raúl Ramírez Gacha destacó la labor que ha venido ejerciendo Gamero en el banquillo azul y que confía que al final de la temporada puedan sonreír con un nuevo título.

"Con el 'profe' Gamero no tuve la oportunidad de jugar con él, pero lo conozco como persona y como técnico tuve la oportunidad de enfrentarlo cuando jugamos; él jugaba en el Unión Magdalena y yo estaba en Millonarios. Como persona, que lo conozco, es un gran tipo, un gran técnico, que viene haciendo muy bien las cosas con Millonarios y ojalá que este semestre se le dé el título para redondear la buena campaña que ha hecho", concluyó.