Rechazo a la violencia: América de Cali emitió un comunicado tras los incidentes en el Pascual

Un vergonzoso hecho se presentó este domingo en el estadio Pascual Guerrero, en el triunfo 0-2 de Atlético Nacional sobre América de Cali. Allí, un grupo de hinchas 'escarlatas' ingresó, de manera abrupta, a la cancha, justo en los minutos finales del encuentro, de la fecha 15 de la Liga colombiana II-2021.

Los jugadores de los 'diablos rojos' tuvieron que abandonar rápidamente el terreno de juego y marcharse a los camerinos, con el fin de evitar incidentes mayores. De hecho, el árbitro no tuvo más remedio que terminar el compromiso, a pesar de que aún no se había cumplido el tiempo.

Lamentable lo que ocurre ahora en el Pascual😰😰😰😰 pic.twitter.com/CRd1UUhgat — Juan C. (@JuanitoEpidemio) October 25, 2021

Frente a ello, el día después, el club vallecaucano se pronunció a través de las redes sociales. En su cuenta oficial de Twitter, emitió un 'hilo', donde rechazó lo acontecido y, de paso, se hizo mea culpa por el discreto rendimiento del equipo, ya que los resultados no han sido los mejores.

"En estos momentos, deberíamos estar planeando el contenido de la semana, pero no estamos listos. Los resultados no se han dado, los balones no han entrado, los postes no han ayudado, el juego no ha sido el esperado y la violencia hoy nos ha robado la posibilidad de estar juntos mañana", inicia.

Los resultados no se han dado, los balones no han entrado, los postes no han ayudado, el juego no ha sido el esperado y la violencia hoy nos ha robado la posibilidad de estar juntos mañana. — América de Cali (@AmericadeCali) October 25, 2021

Por último, dejaron claro que esperan que no se vuelvan a repetir dichas situaciones, dejando una reflexión y pidiendo por un "fútbol en paz".

"Nos avergüenza que las sonrisas de las familias se conviertan en miedo y que este sentimiento los aleje del fútbol y quizá nunca regresen a las graderías. Por un fútbol en paz, nos quedamos con la sonrisa de este niño y la esperanza de que todo va a mejorar", sentenció.

Por un fútbol en paz, nos quedamos con la sonrisa de este niño y la esperanza de que 𝘁𝗼𝗱𝗼 𝘃𝗮 𝗮 𝗺𝗲𝗷𝗼𝗿𝗮𝗿.



Att: el CM. pic.twitter.com/rmWC2IPpv4 — América de Cali (@AmericadeCali) October 25, 2021

