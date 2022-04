Reclamo de presidente de Alianza Petrolera: "No pedimos que nos regalen, pero que no nos quiten"

El partido entre Alianza Petrolera e Independiente Medellín por la fecha 15 del Fútbol profesional colombiano dejó una cierre de jugadas polémicas, acciones dudosas y más. El resultado terminó 1-1 en el escenario del Daniel Villa Zapata.

En dicho encuentro, el accionar del árbitro Andrés Rojas fue criticado, primero por sacarle tarjeta amarilla al defensor del DIM, Yesid Díaz, por una mano, cuando era una clara opción de gol, pero el VAR intervino y le terminó mostrando la roja. La segunda acción fue al invalidar el tanto de la victoria de Alianza por una dudosa infracción sobre el golero del conjunto antioqueño.

Tras esto, el presidente del conjunto de Barrancabermeja, Carlos Ferreira, habló sobre el arbitraje en el balompié local, imploró que este tipo de situaciones no sigan pasando en nuestro país.

“No puede suceder lo que pasó anoche. Una equivocación de un árbitro Fifa, que no pase nada en el fútbol colombiano. No pedimos que nos regalen nada, pero también imploramos que no nos quiten, más con los equipos grandes”, dijo en el programa ‘Blog Deportivo’.

Igualmente manifestó que enviará una carta a la FIFA en la que solicitará que tanto Rojas como el equipo que estuvo en el VAR no pite más.

“Voy a enviar copia al Comité Ejecutivo de la Fifa y a las instancias que sean necesarias. Nosotros no podemos permitir más eso en el fútbol colombiano. Entendemos que pueden ser errores humanos, pero dejan mucho que pensar”, agregó.

Por último, Ferreira espera que no sea sancionado por parte de la Dimayor al expresar su inconformidad con el arbitraje.

¿Cómo va Alianza Petrolera en la Liga Betplay?

El conjunto 'petrolero' se ubica en la décima casilla con 19 puntos.