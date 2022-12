“Recuerdo que en Millonarios propusieron que los hinchas dieran 100 mil pesos para comprarme”

Esas palabras son de Dayro Moreno, quien en una entrevista habló de su exitoso paso por el equipo ‘embajador’, donde fue goleador en dos oportunidades.

Dayro Moreno siempre es sinónimo de gol sea el equipo en el que esté. En Millonarios no fue la excepción y el delantero recordó su paso por el cuadro capitalino.

Publicidad

José Guilermo 'Tico' Ortiz dejó más dudas que certezas sobre su futuro en Millonarios

“En Millonarios estoy agradecido porque fue el equipo que me abrió las puertas para volver al fútbol del exterior, fue un año muy espectacular. No se consiguieron los objetivos colectivos, pero en lo individual fue muy importante porque en los dos torneos que jugué salí goleador con Millonarios. Siempre estoy agradecido porque siempre que jugaba en Bogotá me hacían sentir como verdadero goleador”, dijo el tolimense en charla con ‘Directv Sports’.

Cabe recordar que Moreno se puso la camiseta de Millonarios entre 2013 y 2014, anotando 34 goles, en 53 partidos.

Por último, Dayro contó que mientras estuvo en el elenco ‘embajador’, hubo una iniciativa de los hinchas, para que se diera dinero para comprarlo a él.

Publicidad

La llamada de Juan Fernando Quintero a la exnovia de Sebastián Villa, para protegerla

“En ese tiempo hubo una iniciativa de que cada hincha pusieran 100 mil pesos para poder comprarme, porque Tijuana pedía 3 millones y medio de dólares, que para el fútbol colombiano es mucho dinero, y son anécdotas que quedan para uno que son muy importantes”, finalizó.

Publicidad