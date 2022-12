Refuerzos de Millonarios no llenaron las expectativas; balance de las contrataciones en 2018-II

Cuatro jugadores llegaron a mitad de año a las toldas ‘embajadoras’, sin embargo, no pudieron evitar el fracaso de los capitalinos en los tres torneos que disputaron.

Para el 2018-II, Millonarios se reforzó con cuatro jugadores para afrontar la Liga Águila, la Copa Colombia y la Suramericana. Christian Marrugo, Gabriel Hauche, Óscar Barreto y Stiven Vega se incorporaron a la plantilla azul, pero no pudieron cumplir con las expectativas de los azules.

Los ‘embajadores’ tuvieron uno de los peores semestres en la historia de la Liga Águila, solo ganaron un partido en condición de local, el rendimiento más bajo desde que se juegan los torneos cortos, y quedaron eliminados anticipadamente de los playoffs.

GolCaracol.com hace un balance estadístico de los refuerzos de Millonarios en la Liga Águila-II:

Christian Marrugo, el de mejor rendimiento:

El volante de creación llegó proveniente del Puebla, de México, e ilusionó a los seguidores azules por sus ya conocidas condiciones. Le ganó el puesto en la titular a David Macalister Silva y mostró cosas interesantes en el frente de ataque, sin embargo, una lesión muscular lo alejó en un momento crucial para los ‘embajadores’.

Por Liga Águila, el cartagenero, de 33 años, disputó 14 partidos (nueve de ellos como titular), realizó dos asistencias y anotó un gol (frente a Nacional por la cuarta fecha).

En los 910 minutos que sumó, Marrugo realizó 530 pases y remató ocho veces al arco rival.

Igualmente, el ‘13’ jugó tres partidos por Copa Águila y cuatro por Suramericana.

Gabriel Hauche, el ‘consentido’ de Russo:

El argentino llegó a Millonarios, proveniente del Toluca de México, luego de que Miguel Ángel Russo lo convenciera de llegar a Bogotá. El ‘Demonio’ se destacó en sus primeros partidos, pero con el transcurrir del semestre, bajó su rendimiento.

Hauche disputó 17 de los 19 partidos de los ‘embajadores’, once de ellos como titular. Además, anotó dos goles (frente a Boyacá Chicó y Once Caldas) y no realizó ninguna asistencia.

El extremo derecho tuvo un 73,8% de acierto en los pases y de los centros que envió durante toda la temporada, solo dos fueron exitosos.





El ‘9’ jugó los seis partidos de los ‘embajadores’ en Copa Águila y los cuatro de Suramericana, donde anotó un gol frente a General Díaz, pero erró el penal frente a Santa Fe.

Óscar Barreto, el resistido por la hinchada:

El volante bogotano regresó de Portugal, tras cumplirse el préstamo con el Rio Ave, pero no pudo ganarse el corazón de los hinchas azules y llegó con un mal nivel. La mayoría de partidos Barreto fue controlado por las defensas rivales por su juego predecible.

El futbolista, de 25 años, jugó en 12 partidos, pero fue inicialista solamente en siete, anotó un gol (frente a Equidad) y realizó dos asistencias.

Barreto realizó 137 pases, para un 73,3% de acierto, y de los 15 remates que realizó en toda la temporada, solamente uno fue al arco.

En Copa Águila disputó los seis partidos de los capitalinos, donde anotó un gol, y uno por la Suramericana.

Stiven Vega, nada fuera de lo común:

El antioqueño, de 20 años, regresó a Millonarios tras un semestre en Valledupar, equipo con el que los azules tienen convenio. El ‘Wicho’, quien antes se desempeñaba como defensor central o lateral derecho, jugó el semestre como volante de marca.

Vega sumó 388 minutos en los seis partidos que disputó y pocas veces se destacó cuando jugó. Realizó ocho intercepciones de balón y dos despejes. El canterano ganó el 50% de los duelos que disputó.

De los 155 pases que realizó, 134 fueron exitosos.

En Copa Colombia, disputó un juego y en Copa Suramericana no sumó minutos.

