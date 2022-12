Reinaldo Lenis y Rafael Delgado, presentados este martes por Atlético Nacional

El equipo paisa oficializó la llegada del delantero colombiano y del defensor argentino para encarar los retos de la temporada 2018. Los ‘verdolagas’ completaron nueve contrataciones.

Este martes, Atlético Nacional dio a conocer ante los medios de comunicación los fichajes de Reinaldo Lenis y Rafael Marcelo Delgado. Estas son las últimas incorporaciones del equipo ‘verdolaga’ de cara al cierre de contrataciones que termina el próximo viernes.

Ambos jugadores pasaron los exámenes médicos satisfactoriamente el pasado lunes y ya tuvieron su primer entrenamiento a disposición del cuerpo técnico encabezado por el argentino Jorge Almirón.

Con sus inscripciones ante la División Mayor del Fútbol Colombiano se completa el cupo de 25 jugadores que solicita la Dimayor para enfrentar los torneos locales.

Reinaldo Lenis llegó procedente de Sport Recife, de Brasil, equipo donde militó durante dos años y marcó siete goles. Además, el delantero se mostró feliz en su llegada.

"Estoy muy contento de volver a Colombia, voy a entregar todo de mi parte, con profesionalismo, como siempre lo he hecho. En mi hoja de vida no hay nada que me marque fuera del fútbol. Voy a darlo todo por la camiseta más grande de Colombia", afirmó Lenis.

Por su parte, Rafael Delgado llegó en condición de préstamo, proveniente de Defensa y Justicia, de Argentina, donde tuvo poca participación con el equipo de Juan Pablo Vojvoda.

El defensor argentino afirmó que necesita acoplarse rápidamente ya que en el primer entrenamiento le costó la parte física: "El primer día fue muy intenso, labura muy bien el profe, incluso estuve un poco ahogado, pero lo voy a llevar en la semana, espero llenar las expectativas de la dirigencia y lo que quieren los hinchas. Estoy listo para jugar".

El próximo partido de Atlético Nacional será el jueves 15 de febrero contra Patriotas de Boyacá en condición de visitante.