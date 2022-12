Reinaldo Rueda admitió equivocación al llevar a Franco y Vázquez a Nacional

El DT se refirió a los dos jugadores, quienes no han tenido mucha participación. “Es una pena por el equipo, por el tiempo, por el dinero y por ellos mismos”, dijo.

Luego del empate 0-0 entre Nacional y Tigres en el cierre de la fecha 17 de la Liga Águila, el técnico del conjunto antioqueño, Reinaldo Rueda, se refirió a los jugadores que les ha costado tener el nivel para ser titulares y destacarse. Es el caso del paraguayo Óscar Franco y Mariano Vázquez, para quienes tuvo palabras en particular.

Publicidad

“Son dos jugadores que quizá en su momento, cuando llegaron, venían con ritmo e hicieron méritos para tenerlos en cuenta”, explicó el DT, quien respondió también a una pregunta sobre el salario de los dos futbolistas: “El hecho de que ganen en dólares no es un comentario prudente. No viene bien ese concepto, porque puede haber otros que ganen más y reciban en pesos colombianos”.

Rueda no ocultó el mal momento de esas contrataciones. Es más, lo aceptó. “Yo creo que son muchachos que les ha costado la adaptación. Tal vez también ha habido poca oportunidad para ellos porque los que han competido a nivel internacional han tomado ventaja. Eso hace que no logren en nivel que tenían en Fortaleza, donde jugaban cada ocho días”.

Lea también: La B de Nacional se estrelló contra el portero de Tigres: 0-0 en el Atanasio Girardot.

En el caso de Vázquez y Franco, Rueda comentó que la competencia con futbolistas de la talla de Dayro Moreno y Luis Carlos Ruiz los afectó. “Pensamos que Mariano podría ser una alternativa porque había jugadores que salían. En el otro caso, llegó Luis Carlos y compitió con Óscar. Son factores que no son fáciles de levar. Asumo la responsabilidad”.

Publicidad

Finalmente, el técnico vallecaucano abrió completamente la puerta para la salida de los dos jugadores, explicando que Nacional no es el club para ellos. “Yo conversé con ellos y buscamos la razón por la que no han expresado todo su potencial. Es difícil de explicar, pero ese es el fútbol. A lo mejor me equivoqué y es una pena por el equipo, por el tiempo, por el dinero y por ellos mismos, porque seguro que son jugadores que tienen condiciones, peor a lo mejor este no es el equipo para ellos. Que vuelvan a otro equipo y puedan mostrar su potencial”, sentenció.

Lea también: ¿Por qué Nacional es el mejor y más laureado equipo de Colombia?