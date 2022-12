El cuadro ‘opita’ no la pasa bien en temas de la tabla del descenso, por eso buscó este partido para sumar de a tres, no lo lograron. Los barranquilleros no supieron manterner el marcador a favor.

Siga acá el partido de Huila vs. Junior:

Nóminas de Huila vs. Junior:

Minuto a minuto de Huila vs. Junior:

Publicidad