Reviva acá la definición de los equipos que luchaban por entrar a los cuadrangulares

Nacional (35 puntos), América (35), Deportivo Cali (34), Junior (33), Santa Fe (32), Tolima (32), Alianza Petrolera (32) y Cúcuta Deportivo (32) son los ocho equipos que lucharán por el título en este segundo semestre.

Cabe recordar que esta jornada empezó con los encuentros Bucaramanga vs. La Equidad; Jgauares vs Huila; Once Caldas vs. Unión Magdalena, y Rionegro vs. Millonarios.

Resultados EN VIVO de la fecha 20 de la Liga Águila-II 2019

9:07 p.m. (Min 74) ¡Gol del Tolima! ¡Gol de Jaminton Campaz!

GOOOL de Jaminton Campaz: Tolima iguala el partido frente al Medellín, 1-1. La anotación llegó al minuto 74: https://t.co/oPv02jBpej#FútbolDeLaCasa pic.twitter.com/11NMoQX2nn — Gol Caracol (@GolCaracol) October 30, 2019





9:03 p.m. (Min 70) ¡Gol de Patriotas! ¡Gol de Misael Martínez!

GOOOL de Patriotas: poco le duró la felicidad a Alianza Petrolera que le igualaron 1-1. Misael Martínez hizo el gol: https://t.co/RL76q14CqU #FútbolDeLaCasa pic.twitter.com/lVKDWoY5cH — Gol Caracol (@GolCaracol) October 30, 2019

9:02 p.m. (Min 69) ¡Gol del Medellín! ¡Gol de Germán Cano!

GOOOL de Medellín. Al 67, de penal máxima, Germán Cano pone el 1-0 frente a Tolima: https://t.co/3qZdJfSuHp#FútbolDeLaCasa pic.twitter.com/apOvC4tvse — Gol Caracol (@GolCaracol) October 30, 2019



8:55 p.m. (Min 62) ¡Gol de Alianza Petrolera! ¡Gol de Jhon Vásquez!

Al minuto 62, Jhon Vásquez marcó el primero de Alianza Petrolera que vence por la mínima diferencia a Patriotas: https://t.co/RL76q14CqU #FútbolDeLaCasa pic.twitter.com/XR4CORPZT6 — Gol Caracol (@GolCaracol) October 30, 2019

8:50 p.m. Le anulan un gol a Teófilo Gutiérrez por posición adelantada

Por fuera de lugar le anulan un gol a Teófilo Gutiérrez. Era el primero del Junior frente al Cúcuta. #FútbolDeLaCasa — Gol Caracol (@GolCaracol) October 30, 2019

8:45 p.m. (Min 52) ¡Gol del Cali! ¡Gol de Christian Rivera!

GOOOL de Cristian Rivera: Cali iguala el partido 1-1 frente a Envigado: https://t.co/OigII7Hlr2#FútbolDeLaCasa pic.twitter.com/tnW3TClR7S — Gol Caracol (@GolCaracol) October 30, 2019



8:20 Terminan los primeros tiempos. Por ahora: Nacional, América, Cali, Junior, Santa Fe, Tolima, Alianza y Cúcuta se clasifican.

Así avanzan los siguientes partidos, tras terminar el primer tiempo

Envigado 1 – 0 Cali

Santa Fe 0 – 0 Nacional

Junior 0 – 0 Cúcuta

Medellín 0 – 0 Tolima

Patriotas 0 – Alianza P.

América 1 – 0 Pasto #FútbolDeLaCasa https://t.co/FezK95MKaz pic.twitter.com/4WSpnRsack — Gol Caracol (@GolCaracol) October 30, 2019

7:52 p.m. (Min 19) ¡Gol de Envigado! ¡Gol de Yeison Guzmán!

GOOOL de Envigado. Al minuto 19, Yeison Guzmán pone el primero del partido. Cali cae derrotado por la mínima diferencia: https://t.co/OigII7Hlr2#FútbolDeLaCasa pic.twitter.com/HItqx6u6kx — Gol Caracol (@GolCaracol) October 30, 2019

7:38 p.m. (Min 3) ¡Gol de América! ¡Gol de Jeison Medina!

GOOOL de Jeison Medina: América apenas empezando el partido, al minuto 2, pone el primero y derrota al Pasto: https://t.co/0t7Ff8IVhF#FútbolDeLaCasa pic.twitter.com/oRwE06LhP7 — Gol Caracol (@GolCaracol) October 30, 2019



Vea los resultados de la jornada

Tabla de posiciones de la Liga Águila II-2019