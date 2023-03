Ricardo 'Caballo' Márquez: "Para mí el Junior todavía no es uno de los llamados a ser grande"

Unión Magdalena logró sacarle un empate al Junior de Barranquilla, en lo que fue una nueva edición del clásico costeño. Luego de ir perdiendo 2-0 el 'ciclón bananero' logró remontar el partido, e incluso estuvo cerca de ganarlo con un remate que se estrelló en el travesaño del arco custodiado por Sebastián Viera.

Finalizado el compromiso, Ricardo 'Caballo' Márquez, atendió a los medios de comunicación, donde más allá de hablar de su equipo, se refirió al presente del conjunto 'tiburón', "estuvimos todo el partido teniéndoles el balón, llevándolos de a poco, con un Junior que no se sentía a gusto con el partido, y los cansamos. Tuvieron dos y dos entraron, son un equipo de los llamados a ser grandes, para mí es un equipo que cuando lo tengo al frente es igual al mío, pero sobre lo que tienen es de los llamados a ser grandes, según, para mí todavía no, porque hoy no se vio esto".

Aquí más declaraciones de Ricardo 'Caballo' Márquez:

*Confianza en el equipo

"Estoy totalmente tranquilo con mi equipo porque siempre se le ven las ganas de ganar. El Equipo siempre sale a arrasar en cualquier terreno. Siempre se ha dicho que el Unión Magdalena no convence, pero yo creo y estoy completamente seguro de que el equipo siempre está ahí. Nosotros tuvimos las opciones más claras en el primer tiempo y en el segundo, el Junior tuvo dos oportunidades, la del penal y la de Vladímir Hernández, que fueron dos errores nuestros. Hay que darle el mérito que a pesar de haber estado abajo por dos goles, tuvimos para hacer 3 y 4".

*Su tarea en el partido

"Estoy totalmente seguro que yo cada partido doy el máximo mío, no solo en mi trabajo de hacer los goles, que es lo primordial, lo primero que debo hacer goles, pero también tenemos que ver los aspectos del desgaste en defensa y como arrastro marca. Me pueden decir que soy mu eufórico porque no me gusta perder, pero igual hay momentos del partido en los que uno tiene que jugar para el equipo y no para uno solo".

*Su presente en el equipo

"Yo estoy del lado del profesor, todos nos equivocamos. He tenido momentos desde que estuve lesionado. Yo solo he jugado tres fechas y ¿cuántos goles llevo? llevo tres, el semestre pasado juegue 15 fechas y metí nueve goles. No es necesario tener 10 o 20 opciones para marcar gol, necesito que el equipo gane con el gol de quien sea, mi desempeño depende de mí. Yo me siento contento porque el equipo hoy sacó un punto".