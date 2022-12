Ricardo Gareca: “Millonarios siempre es grande, aunque Nacional y América lo fueron igualando”

El exjugador argentino y actual entrenador de la selección de Perú, habló con ‘Blog Deportivo’ de ‘Blu Radio’ sobre su pasado en el fútbol colombiano, en el elenco ‘escarlata’, de Falcao, Messi y mucho más.

Ricardo Gareca dejó gratos recuerdos en el balompié colombiano y de hecho, su cariño por el América de Cali siempre lo sigue transmitiendo.

"Millonarios es parte de mi vida, llegué sin nombre y fue el club que quedó en mi vida"

Este jueves, en charla con ‘Blog Deportivo’ de ‘Blu Radio’ se refirió a su paso por nuestro fútbol, y aprovechó para hablar de Millonarios, que está cumpliendo 74 años.

“Siempre ha sido grande, el más grande de todos, pero América y Nacional con campeonatos lo fueron igualando, Millonarios siempre fue grande. En los octagonales era difícil ganarles y siempre hubo goles. En realidad, les hice a todos y sobre todo a los grandes”, señaló Gareca, evocando su paso por el balompié colombiano.

Repase acá más declaraciones de Ricardo Gareca:

*Falcao García y Paolo Guerrero y la edad de ellos para el próximo Mundial

“Son dos monstruos, jugadores muy representativos en sus países. Nunca tuve problema con la edad, no es tema que me preocupa, mientras el jugador sea profesional, exigente, y deben entender que pasan los años y deben ser más competitivo y profesionales. No es impedimento para un jugador que se cuida, que le permita estar a la altura de la circunstancia. A Falcao no lo conozco, pero es un chico muy profesional y a Guerrero lo conozco, y es muy competitivo”.

*Su cariño por el América de Cali

“Muchísimas gracias al América por formar parte de mi historia, están en mi corazón. La pasé muy bien en Colombia, en Cali, al igul que mi familia. Realmente muy rico todo el periodo que me tocó vivir y el club me facilitó todo, fue una etapa linda de madurez, el mejor de los recuerdos”,

*Su opinión de los goles de Lionel Messi

“Un monstruo, discutir a Messi no se puede, por los números, la calidad, por lo que vemos. A él se le facilita jugar en Europa, muchísimo, por la forma de jugar allá, tiene los mejores compañeros. Dudo mucho que hubiera llegado a esa cantidad de goles en Suramérica, porque acá son más agresivos, con otras características”.