Ricardo ‘Gato’ Pérez: “No apoyo la reventa; esa plata no va ni para el club, ni para los jugadores”

El presidente del América de Cali se mostró molesto con la polémica que se formó entorno a la reventa de boletas, para el partido de la final de vuelta, contra Junior.

Luego de la controversia con la reventa de boletas para la final entre América y Junior, este sábado, Ricardo ‘Gato’ Pérez charló con ‘Blog Deportivo’, de ‘Blu Radio’ sobre el tema y comentó que de ninguna manera “apoya la reventa ya que no beneficia al club”.

Por otro lado, comentó que para evitar este tema, los aficionados tenían muchas posibilidades para adquirir la boleta y además impulsó a la fanaticada a abonarse para el próximo año.

Además, confirmó que no habrá barra visitante en el Pascual Guerrero y que habrá boletería exclusiva para las barras organizadas de Bogotá y el resto del país.

*Sobre la reventa

“Fue un tema aburridor para los que no consiguieron la entrada. Había tres posibilidades de conseguir la boleta siendo abonado; los abonados tuvieron tiempo suficiente para comprar boletas, otra forma era vía online y que se registraran, y la última en los puntos de venta donde no duró nada. Allí fue como personas inescrupulosas, por ejemplo, hacen de cuenta que son familia y compran varias y luego las venden como reventa”.

*El motivo de abonarse

“El hincha que se abonó en el primer semestre no se le aumentó el precio para el segundo y, para cuadrangulares sí se le subió un poco. Ese dinero va al equipo, para que haya plata de cara a la próxima temporada”.

*Su opinión sobre la polémica de la boletería

“No apoyo la reventa, no estoy feliz, porque ellos le venden a la gente que quiere mucho al América y esperemos que de aquí en adelante no apoyemos a la reventa; porque esa plata no va ni para el club, ni para los jugadores, entonces no beneficia a ninguna de las partes”.

*La boletería para las barras

“Para los visitantes no hay entrada. Acá tenemos barras organizadas del equipo, para ellos sí habrá boletas y más para las distintas barras del país, para que también nos acompañen en esta final”