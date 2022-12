Ricardo Jerez, arquero de Alianza Petrolera: "Hay angustia e incertidumbre, uno quiere producir"

El capitán del equipo petrolero habló con GolCaracol.com sobre la para obligada de la Liga profesional colombiana, por la llegada de la pandemia del coronavirus. El extranjero habló claro y concreto.

Por estos días se han escuchado las voces de los presidentes y dueños de los equipos del fútbol profesional colombiano. También una y otra vez Iván Duque, presidente de nuestro país, ha sido reiterativo en que no es tiempo de estadios y que hoy no ve cercana la vuelta de la Liga, pese a un documento entregado por la Dimayor al Gobierno para establecer un protocolo que permita volver a jugarse.

Publicidad

Nuevo mensaje desde el Gobierno Nacional: "Por ahora es imposible que se juegue el torneo"

Sin embargo, poco se ha escuchado a los futbolistas, los principales actores del espectáculo. Así, GolCaracol.com contactó este martes al guatemalteco Ricardo Jerez, arquero y capitán de Alianza Petrolera, quien se mostró impaciente y expectante por lo que pueda suceder a corto y mediano plazo.

"Es algo complicado para mí porque vivo en un apartamento pequeño, tengo dos hijos que aún no entienden la dimensión de lo que está sucediendo. Llega un momento hasta en el que se desesperan. Y siento angustia, preocupación e incertidumbre, porque uno quiere producir", dijo Jerez desde el puerto de Barrancabermeja.

El guardameta extranjero también opinó sobre las declaraciones del presidente Duque, quien fue claro en afirmar que no habrá fútbol pronto.

Publicidad

Así expresó que “lo primero que hay que hacer es ver los protocolos de Dimayor, revisar falencias y corregir, porque como dijo Jorge Valdano: “el fútbol es lo más importante, de lo menos importante”. El fútbol es algo muy influyente, es un sector que sostiene muchas familias, y así como se han ido reactivando otras actividades, en algún momento se tienen que dar cuenta que este es un sector importante. Sé que en este momento es imposible, pero espero que la actividad vuelva para el mes de junio, es justo”.

“Nadie les consulta a los futbolistas si quieren jugar, solo les preguntan para bajarles el sueldo”

Publicidad

En medio de la entrevista, a Jerez se le notó con cierta ansiedad por la situación que no solamente afecta a Colombia, sino al mundo entero. Así comentó que “la verdad tengo algo de desespero, creo que todos en este mundo necesitamos trabajar, producir, porque para eso vinimos al mundo. Todos estamos perdiendo desde cualquier punto de vista. Siento que hemos perdido la libertad. Al no trabajar los ingresos no son los mismos".

"Con materiales caseros hemos tratado de mantenernos en forma. Solo se ha mantenido la forma física, porque al menos yo como arquero no tengo las maneras de tirarme, se entrena una hora y cuarto al día, de lunes a sábado", finalizó Ricardo Jerez.