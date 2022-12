Ricardo Jerez: “Soy hincha de Alianza Petrolera y me dolía que nos dieran por descendidos”

El arquero del cuadro de Barrancabermeja no ocultó su emoción por la actualidad del equipo, no obstante, es consciente de que aún peligran con el descenso y por eso no cantan victoria.

Son 24 puntos los que certifican a Alianza Petrolera como líder de la Liga Águila, unidades que le ayudan, sobremanera, para cumplir el objetivo del año, salvar la categoría.

Ricardo Jerez es uno de los líderes del camerino ‘petrolero’ y habló con GolCaracol.com sobre el presente de la institución y de las pretensiones del club si llegan a su meta del 2019, ir por el campeonato.

¿Por ahora se van cumpliendo los objetivos planteados a principio de semestre?

“Estamos contentos por el momento que estamos viviendo y esperando que se alargue mucho más. Por supuesto, el tema del descenso nos sigue agobiando, pese a que estemos de líderes en la Liga; esa tabla está muy reñida y están todos pegados, por eso esperamos seguir sumando, consiguiendo resultados importantes que nos permitan terminar con ese tema, porque jugar con la mochila del descenso es algo muy pesado y difícil”.

Este es un momento difícil para usted que tiene tanto sentido de pertenencia por Alianza Petrolera...

“Sí, realmente a mí me duele todo lo que ha pasado este año porque he pasados muchos años en la institución, soy el jugador con más partidos en Alianza, hasta puedo decir que soy hincha del club; por eso me dolía que a principio de semestre todos nos daban como el equipo descendido, y gracias a Dios todo ha cambiado. Eso ha sido fruto del trabajo, de la constancia, humildad, no bajar los brazos y de un presidente que aguantó las críticas y mantuvo un proceso para que nos adaptáramos al trabajo del profesor César Torres”.

¿Cuál es la magia de César Torres?

“Él está haciendo lo correcto porque trata de hacernos creer el cuento, porque no nos tiene que marear ser líderes, el objetivo principal no se ha logrado aún. Cada partido conforme va pasando las fechas se vuelven una final. A él no le tiembla el pulso para sacar al que sea, por eso la competencia es buena; con él no hay que dar papaya”.

Se viene un partido complejo frente a Unión Magdalena...

"El partido más importante del año y creo que en muchos años, hasta ahora, será contra Unión, el domingo, es una final para nosotros. Es un rival directo en el descenso, es un equipo que no nos puede descontar puntos, al contrario, tenemos que sacarlas más puntos a ellos”.

¿De cuántos puntos se habla en Alianza para salvar la categoría?

“Lo importante es llegar a la fecha 20 ya salvados. Nosotros hablamos de hacer unos ocho puntos más para llegar a 32, con eso estaríamos salavados, y más si se lo sacamos a rivales directos. Esto es hasta que estemos matemáticamente salvados”.

Por el buen momento, ¿se ilusionan con una estrella?

“Miento si digo que no quisiera ser campeón. El profe también nos dice que debemos tener esa ilusión, de trascender, de hacer historia; nosotros tenemos la oportunidad de marcar huella, pero esto es paso a paso”.

¿Ricardo Jerez es un hijo más de Colombia?

“Mi país de nacimiento es Guatemala, pero tengo un amor muy grande por Colombia, mis hijos son colombianos, con mi esposa nos sentimos colombianos, tenemos amistades, nos ha dado muchas oportunidades; por eso cantar el himno nacional es una muestra de respeto y agradecimiento por este país que me ha dado mucho”.