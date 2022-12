Ricardo Jerez: “Tuve coronavirus, luego bronconeumonía, perdí cuatro kilos y mi familia se contagió”

Todo empezó tras el partido contra Independiente Medellín , en el que empataron 2-2, y en el que hubo contagio masivo en el elenco ‘aurinegro’. Ricardo Jerez, el arquero guatemalteco, fue uno de los más afectados.

Además de resultar contagiado por coronavirus, al guardameta de 35 años, se le desarrolló una bronconeumonía que lo hizo pasar días incomodos. Tener fiebre en Barrancabermeja es algo que no le desea a nadie, bajó de peso y fuera de eso, su familia se contagió (esposa y dos hijos).

En conversación desde el puerto, el arquero centroamericano habló así con GolCaracol.com

¿Cómo empezó todo el tema de su positivo?

“Luego del partido contra Independiente Medellín, el 10 de abril, todos viajamos para allá, al regresar, el miércoles 14 y jueves 15 de abril me comienzo a sentir mal, con dolor de cuerpo. Yo fui convocado para el último partido contra Envigado, de manera responsable me mandé a hacer la prueba y salgo positivo”.

¿Qué síntomas tuvo?

“Fueron 10, 11 o 12 días difíciles, días con mucha fiebre. Después de esos días, el médico me dijo que tener fiebre después de esos días ya no es normal, porque eran fiebres de 39.6, 39.7, y realmente pasaba las noches muy mal. Me mandaron a hacer una placa y un tac de tórax; eso arrojó que yo estaba desarrollando una bronconeumonía, que eso es peligroso, lo bueno es que se trató y ya estuve mucho mejor. Agradecido con Dios por sacarme de esto”.

Tener fiebre en Barrancabermeja…

“(Risas) es complicadísimo porque uno acá con el aire acondicionado… Me levantaba a la 1 de la mañana a cambiarme la camiseta porque estaba empapada en sudor y yo temblando de frío, me tenía que poner una cobija, temblaba. Fueron noches feas, mi esposa, mis hijos se contagiaron. Fueron dos semanas de vacaciones del club, en las que estuve encerrado. No salí de la casa para no contagiar a nadie, por ese respeto por la vida ajena”.

¿Alguna secuela?

“No, por fortuna todo bien. Hoy nos tuvimos que presentar con el equipo, nos hicieron exámenes, el médico estuvo muy pendiente de mi evolución. Me tomó la respiración y me dijo que estaban ventilando muy bien mis pulmones, incluso me dijo que me iba a volver a hacer un tac de tórax para saber que todo estuviera bien. Obviamente tengo que empezar de menos a más, porque perdí cuatro kilos”.