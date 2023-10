Ricardo Márquez: "No me fue bien en Millonarios, sé que pude dar más; su hinchada es grande"

Ricardo Márquez volvió a pisar el césped del estadio El Campín, pero en esta oportunidad vistiendo los colores del Unión Magdalena. El popular 'Caballo' ingresó en la segunda parte en el empate 1-1 final del 'ciclón bananero' frente al 'embajador', en juego pendiente de la Liga II-2023. Para el delantero del elenco de la 'Samaria' fue un partido especial, ya que enfrentaba a su exequipo.

En medio de la charla con los medios de comunicación tras el juego en la capital de la República, Ricardo Márquez se refirió a lo que su vuelta a El Campín.

"Bien porque sé lo grande que es está hinchada, lo lindo que es el campo, el buen césped y todo, es bueno venir a El Campín porque es una buena plaza para jugar, del lado visitante, pero del corazón también. Sé que Millonarios siempre mete mucho público, siempre vienen acá al estadio a alentar, a dar lo mejor de ellos y nosotros también vinimos a dar lo mejor. Nos llevamos un punto, nuestras pretensiones son otras para lo que queremos, pero también es valioso un punto", dijo de entrada el delantero oriundo de Santa Marta.

El artillero del equipo de la capital del Magdalena reconoció que lo tienen complicado en el tema del descenso, pero que ellos lucharán hasta el final. Espera que los hinchas del 'ciclón' sigan confiando en ellos como plantel y los apoyen en el Sierra Nevada en los partidos que restan.

"Sabemos que es importante que el público en Santa Marta nos acompañe porque no es fácil cuando tenemos todo en contra, sólo lo tenemos en manos de nosotros. Primeramente Dios que nos dé la mano y que todo lo tenga escrito a favor de nosotros y pues cada uno de nuestros compañeros y el profe, que es un persona creyente en su grupo y en él mismo; es una persona que nos ha guiado a un buen juego, a tener sacrificios sobre nosotros. Pero sería bueno que la afición en Santa Marta nos acompañara, es un plus extra, les cuesta al rival cuando va a Santa Marta, que este equipo peleará hasta el fin y nosotros sabemos que no estamos muertos", agregó.

Otras declaraciones de Ricardo Márquez:

*El resultado frente a Millonarios

"Millonarios es un gran equipo, no podemos discutirlo, es uno de los mejores equipos que ha demostrado fútbol acá en Colombia. Nosotros queríamos sumar de a tres, sino se puede, de uno también es importante, no para lo que queremos, pero el 'profe' lo dijo: 'sacamos una casta que no lo habíamos sacado en otros encuentros porque siempre íbamos adelante y nos remontaban. En este momento fue diferente; sabemos que los rivales que vienen, pero cada uno de nosotros va a dar lo mejor en estos tres encuentros; no estamos muertos".

Espinita y si le gustaría volver a Millonarios...

"De mi parte siempre tengo que dar lo mejor de mí en el equipo que esté. Tengo que tener disposición, buen ánimo porque si mis compañeros ven que yo tengo eso, por qué ellos no hacerlo; lo veo de esa forma. Si ellos me ven con ese ánimo y deseo de ganar, ellos también van a tener lo mismo. Y de volver aquí a Millonarios...quién no quiere estar en un grande de Colombia, que es de lo más grandes de Colombia, quién no quisiera estar acá, cualquier jugador que usted quisiera hacerle esta pregunta le va a decir lo mismo.

De la forma en que yo salgo, en realidad ya son cosas extra, no me fue muy bien, soy sensato, no me fue como lo esperaba porque sé que puedo dar aún más; no sólo yo, sino cualquier jugador. Venir acá, enfrentar a Millonarios, saber que es un gran equipo, y que en dado caso que le hubiéramos ganado, es importante para cada uno de nosotros, por eso siempre voy con entusiamo a donde vaya".