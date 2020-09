Rionegro descartó al goleador Dayro Moreno: “Imposible pagar tan alta suma de dinero”

En los últimos días se oficializó la salida de Dayro Moreno de Talleres de Córdoba, equipo donde estuvo durante la última temporada. Eso dio pie para que varios equipos preguntaran por el ex Once Caldas, pero aún no hay nada definido.

Uno de los equipos que se ha interesado en Dayro Moreno es el Rionegro, equipo que habría preguntado por el goleador nacido en El Espinal (Tolima). Sin embargo, este jueves José Fernando Salazar dejó claro que el atacante exMillonarios no será jugador del equipo paisa.

Descartado lo de Dayro Moreno para @AguilasDoradasR imposible pagar tan alta suma de dinero para un club como el nuestro.



Este es un equipo administrado con austeridad,de ahí, la solidez económica ahí por años. #RectitudDeIntención — 𝙁𝙚𝙧𝙣𝙖𝙣𝙙𝙤 𝙎𝙖𝙡𝙖𝙯𝙖𝙧 𝙊. (@josefdosalazar) September 10, 2020

En este orden de ideas, Dayro Moreno sigue a la espera de poder conseguir un equipo, sea en el fútbol colombiano o en el exterior. En los próximos días se espera que se haga un anuncio oficial sobre la llegada del exNacional a algún club.

Dayro Moreno viene de disputar la Superliga argentina y la Copa Libertadores con Talleres de Córdoba. En el sur del continente disputó un total de 38 encuentros, logrando anotar en 10 ocasiones.