Robert Mejía, el hombre del golazo de Nacional contra Águilas: "Celebré así recordando a Paul Pogba"

"Si digo la verdad no dormí nada, viendo los videos. La verdad estoy muy contento", así inició Robert Mejía su conversación este jueves en el programa de 'Blog Deportivo', de 'Blu Radio'. El futbolista de la plantilla de Nacional fue la gran figura del 'verdolaga' frente a Águilas Doradas, por la ida de los cuartos de final de la Copa Colombia, al marcar un golazo de media cancha.

Su tanto le da la vuelta al mundo, sus compañeros en el 'verdolaga', los hinchas y más no paran de felicitarlo, tanto así que es considerado un gol digno para un premio Puskás. Mejía avisó que su anotación se debe a la gran técnica que tiene.

"Creo que es que todo es inspiración, me considero un jugador con técnica, la jugada fue muy rápida, con el arquero intercambiamos miradas y luego le pego al balón. El balón iba muy fuerte y ahí fue más virtud mía", confió el deportista de Atlético Nacional.

Robert Mejía contó cómo la jugada que terminó en su golazo y algunos detalles que no se conocían. "La verdad es que me tenía confianza, me decían que Eric estaba marcando una diagonal, pero no lo vi y decidí pegarle. No me las creo aún, después de ver el video", prosiguió.

Otras declaraciones de Robert Mejía:

*La celebración del gol:

"En cada partido queremos ser diferentes, en cada partido van a ver una celebración. Esa celebración es de Pogba que la he hecho muchas veces en los goles, y dije hay que hacerla".

*Lo que le dijo el profesor William Amaral, tras el partido contra Águilas Doradas

"El 'profe' muy contento y estoy agradecido con él porque desde que llegué me ha dado la confianza, poco a poco, y gracias a Dios todo se está dando".

*Había marcado otro gol así...

"Sí, la verdad creo que le marqué un golazo a Águilas cuando estuve en el Once Caldas. Los dos goles frente a Águilas han sido los mejores goles de mi carrera. La verdad es que nací con esa virtud, mucha gente me dice que remate mucho al arco porque a veces me cohíbo mucho, no la aprovecho. Poco a poco estamos mejorando".

*Cómo lo han ido llevando los jugadores de más experiencia en Nacional...

"Desde que llegué sentí una energía positiva por todos lo compañeros, la verdad es que somos una familia, todos me han acogido muy bien".