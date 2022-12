Roberto Carlos Cortés: “Bobadilla le mete huevos al trabajo y quiere salir a comerse a Nacional”

El exlateral izquierdo, quien no oculta su estirpe ‘poderosa’, habló del partido que se jugará este sábado, a partir de las 5:20 p.m., en el estadio Atanasio Girardot y de sus curiosos recuerdos cuando jugaba el clásico paisa.

Ahora mismo, Roberto Carlos Cortés está retirado y se prepara para ser entrenador profesional. Por eso GolCaracol.com logró comunicarse con él en Río de Janeiro, Brasil, y con total desparpajo se refirió al partido que va a paralizar a la capital antioqueña.

¿Cómo debe afrontar el Medellín el clásico con Nacional?

“Sabemos que el año pasado no nos fue bien en los clásicos, pero en este año hay jugadores nuevos y además se tiene un Aldo Bobadilla que ha demostrado que con trabajo, profesionalismo y carácter el equipo ha cambiado la cara. Eso se ve tan solo como corren, meten en la cancha y como juegan, porque se está jugando bien. Ojalá sea victoria para mi rojo, Dios quiera que así sea porque estoy seguro que los jugadores quieren salir a comerse a Nacional”.

¿Pudo compartir camerino con Aldo Bobadilla?

“Solo entrenamientos, porque cuando él llegó yo me fui para Millonarios, en modo de competencia no. Sin embargo, nosotros nos saludamos por teléfono, entonces se puede decir que entre Aldo y yo tenemos una buena química”.

¿Cuál es el plus que tiene Aldo Bobadilla en la dirección técnica de este DIM?

“Él tiene un carácter innato y el modo de competir es único. Él se ha ganado sus cosas con trabajo desde que era arquero del rojo y ya lo ha demostrado como director técnico. Él tiene una garra única que le está inyectando al equipo, eso lo ha demostrado desde su llegada, ya ganó un título. La magia de él es el carácter y los huevos que le pone a su trabajo”.

¿Cómo empezó su amor por el Medellín?

“Gracias a Dios y a la vida jugué muchos clásicos, en los que tuve alegrías y tristezas. Pero, en lo personal yo me preparaba cada año para jugar de a tres o cuatro clásicos o si fueran más yo era más feliz. Desde pequeño mi abuelo me enseñó a querer al rojo y esto es un amor que es indiscutible y no se compara con nada ni con nadie, esto es muy lindo. Es un equipo de gente trabajadora. Siempre soy muy agradecido con el club porque siempre la guerreé. Espero algún día volver los colores del rojo así sea en una Sub-7; hay que esperar que don Raúl nos quiera un poquito”.

¿Cuál es el clásico que más recuerda?

“En el 2001, un día antes de irme a concentración para Copa América, tuvimos por la noche clásico, íbamos perdiendo uno a cero y terminamos ganando dos a uno con dos goles míos”.

¿Cómo estuvo esa noche la ciudad de Medellín con los hinchas del ‘poderoso’?

“Primero que antes de finalizar el partido yo no podía creer que iba a ganar un clásico con dos goles míos, después fui a mi barrio, el San Isidro, en el municipio de Itagüí, honrado de crecer ahí, un barrio sano. Allá mis amigos del Nacional me puteaban y los del Medellín hasta pico me daban”.

¿Cómo era el ambiente en el Atanasio Girardot?

“Casi siempre los clásicos que me tocaron fueron con 70% hinchada verde, entonces a mí me encantaba más porque me cantaban una canción que me sacaron Los Del Sur, entonces eso me inyectaba. Yo salía antes de mis compañeros y eso se puteaba, porque agarraban a silbarme y a insultarme, entonces eso me fortalecía”.

Mensaje para la hinchada del Medellín.

“A mis hinchas del alma que siempre sigan ahí, así nos toque sufrir como siempre hemos sufrido, pero cuando se gana se celebra con más alegría y que todo fluya en paz”.