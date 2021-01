Roberto Cortés: “A los barristas de otros equipos les decía que el Medellín era el amor de mi vida”

Además de entregarse al Independiente Medellín y ser campeón con el club en el 2004, Roberto Carlos Cortés tiene tatuado el escudo del ‘rojo de la montaña’ en su espalda.

Ante la curiosidad de la mesa de trabajo del programa ‘Blog Deportivo’, de ‘Blu Radio’ , el exfutbolista habló con Javier Hernández Bonnet y recordó varios de los momentos de su carrera que tuvieron como protagonista a su tatuaje.

“Debemos diferenciar en el fútbol lo que es disciplina y el libre desarrollo de personalidad”

* ¿Cómo hizo con el tatuaje cuando jugó en otros equipos?

“Yo tuve la oportunidad de ir a Millonarios, Junior y Cali; los jefes de las barras me cuestionaban cuando íbamos a enfrentar al Medellín, yo me quitaba la camiseta, les decía que era el amor de mi vida, pero ahora defendía a otro equipo y les decía que cuando terminaba el partido hablábamos. Siempre jugué contra Medellín lo hice bien, hice pases de gol, solo me faltó marcarles. Luego los hinchas iban y me decían que muy bien. Igualmente, todos saben que yo soy furibundo al rojo”.

* ¿Por qué se tatuó el escudo del DIM?

Publicidad

“La verdad Javier es que usted tuvo la culpa. Antes del partido en Pasto, me preguntó, “¿qué haría si quedábamos campeones?”, yo respondí que tatuarme el escudo de mi equipo, y así fue, ya hace 18 años y lo cumplí”.

Jarlan Barrera, más trote, menos comida: DT de Nacional se ilusiona con la mejor versión del volante

* No le aplica el dicho, ‘más arrepentido que un tatuado’

“No, eso nunca porque eso es, como decimos los hinchas del Medellín, ‘la herencia que me dejó mi padre’, entonces eso no puede ser un arrepentimiento, eso es sagrado”.

* ¿Se lo quitaría?

“No. Yo creo que uno tiene que hacer las cosas de corazón, o porque le nacen a uno, no por aparentar, ni porque lo acojan las personas. Yo me di cuenta que él (Humberto Mendoza) se lo borró (tatuaje de Nacional), así que eso es inaudito”.