Roberto Hinojosa: “La idea es llegar a un equipo grande luego del Unión Magdalena”

Roberto Hinojosa es una de las figuras de la actual liga del fútbol colombiano 2022-II. El actual jugador del Unión Magdalena viene de darle el triunfo 2-1 a su equipo sobre el Junior, el domingo.

Por eso, en ‘Blog Deportivo’ de ‘Blu Radio’ hablaron con el joven y talentoso volante samario, quien habló de su actualidad, de las metas que tiene y un poco de su vida.

“Tengo contrato hasta diciembre de 2023, pero la idea es llegar a un club más grande, pero primero salvar la categoría y Dios me dé la oportunidad de salir del club a final de año”, afirmó de entrada.

Acá más declaraciones de Roberto Hinojosa:

*Sus inicios

“Antes de llegar a Unión tuve un pequeño paso por Envigado, allá jugué torneo nacional Sub-20 y luego todo el proceso acá en Unión Magdalena. Yo soy de Santa Marta, de Pescaito”.

*Personas importantes en su carrera

“Han pasado muchas personas por mi proceso, que han jugado fútbol profesional, pero tengo unos buenos profesores, como Claudio Rodríguez y David Ferreira, que me han dado su confianza y así demostrar y hacer jugar al equipo”.

*El técnico Claudio Rodríguez

“Claudio desde que llegó siempre ha tenido esa confianza en mí, me ha dicho que si me proponía a ser uno de los mejores del fútbol colombiano lo iba a lograr, y pues indicando los proyectos al grupo. David Ferreira me da consejos de qué debo hacer y cómo lo debo hacer”.

*Le gustaría jugar en Millonarios, Nacional o Junior

“Son los equipos grandes que cualquier jugador querría llegar, estamos a la espera que alguno de esos equipos pueda obtenerme y hacer un buen papel cuando llegue”.

*El triunfo en el clásico contra Junior

“Los partidos de Junior y Unión son clásicos, nosotros muy motivados porque queríamos jugar porque más de uno no lo había ganado. Esa energía positiva la depositamos dentro de la cancha y se dio el resultado”.

*¿Acercamientos con Selección Colombia?

“No, la verdad no he recibido llamada, ni mensaje. Espero ese momento llegue y me tome bien preparado para llegar a la Selección Colombia, que sería un sueño”.