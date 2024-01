Roberto Ovelar, entre sus recuerdos en Junior y Millonarios y el análisis de la Superliga

Se define el campeón de la Superliga. Este miércoles 24 de enero, Millonarios y Junior de Barranquilla se verán las caras, en el estadio El Campín, por el partido de vuelta. La serie está 1-0 a favor de la escuadra 'rojiblanca', que celebró en casa con gol de Carlos Bacca. Las expectativas son altas, la tensión está al máximo y nadie se querrá perder ni un solo segundo de este partido, y no es para menos, ya que son dos de los clubes más 'grandes' del país. Por eso, disputar esta clase de encuentros no es para cualquiera y eso sí que lo sabe Roberto Ovelar, quien vistió ambas camisetas.

El delantero paraguayo defendió los colores del 'tiburón' entre 2014 y 2017 y los del 'embajador' del 2018 al 2019. Razón por la que, en entrevista con Gol Caracol, no solo recordó algunos pasajes de lo que fue hacer parte de dichas instituciones, sino que, además, analizó cómo se deben disputar estas finales, cuál es la clave para salir victoriososo y, de igual manera, reveló cuál es el mensaje que le daría a sus compañeros en caso de estar en los camerinos, previo a saltar a la cancha.

Cuando usted jugaba los Millonarios vs. Junior, ¿Qué tenían de especial comparado con otros duelos?

"Cuando jugaba en los dos equipos, sabemos que Junior en la costa es el equipo más grande y Millonarios lo es en Bogotá, entonces en ambos se mueven muchísimas cosas. La gente y todo el país quiere ver ese partido y se siente una presión extra, en ese sentido, pero a la vez, la sensación es muy lindo jugar esos partidos".

Ser delantero en estas instituciones, como Millonarios y Junior, no es fácil y tampoco es para cualquiera, usted que estuvo en ambos, ¿Cuál es la clave para brillar, hacerse un lugar y destacarse allí?

"No es facil jugar en esos equipos, hay mucha presión, por lo tanto hay que hacer goles, no hay de otra. También es muy importante que el técnico te pueda bancar, y puedas ya tener un proceso como tal en esos equipos porque ponerte la camiseta de Junior o Millonarios no es para cualquiera, es mucha responsabilidad, pero a la vez te empuja a mostrar tu mejor versión en cada partido, no puedes dar un paso en falso jugando en esos equipos tan grandes".

¿Qué tiene de particular, diferente o similar, jugar en Millonarios o en Junior?

"En particular, en la costa se vive de una manera diferente, como que más fiesta alrededor del fútbol. Siento que en Bogotá es diferente, te vas al estadio, directamente, capaz que es una ciudad mucho más grande por ese lado, pero en Barranquilla, salís del hotel y ya todo el mundo sigue al bus, en moto, en carro, todo el mundo sale a las calles. Y en Bogotá, como decía, para mí es una ciudad más grande, algunas casas con su bandera, algunas personas están mirando desde casa, pero ya".

Acción de juego del partido entre Millonarios y Junior de Barranquilla, en la Superliga Archivo de Colprensa

¿Dónde puede estar la clave en esta clase de partidos tan parejos, disputados, que nadie quiere perder y más cuando un título está en juego?

"La clave es estar concentrado desde el inicio hasta que termina el partido porque en el futbol uno nunca sabe, uno puede recibir un gol a penas iniciando el partido y casi terminando o en el ultimo minuto. La concentración, estar bien parado en el equipo en corto y los dos equipos tienen buenos jugadores, ojalá puedan mostrar todo y que la gente disfrute".

¿Cuál es el mayor y mejor recuerdo que tiene de un Millonarios vs. Junior?

" Cuando jugamos en El Campín, yo estando en Millonarios, en donde creo que salimos en empate, pero fue un partidazo donde Matías de los Santos hizo dos goles de tiro libre , me parece que fue un partido muy lindo, disfruté de ese partido, la gente también, entonces eso quedó como en mi memoria".

Si estuviera en el camerino, como ese referente que fue en un lado y otro, y fuera a disputar esta final, ¿Qué le diría a sus compañeros, ya sea en Junior o Millonarios, justo antes de salir a la cancha?

"Le diría a mis compañeros que disfruten, que es un partido muy importante y que muestren su mejor versión en cada disputa, en cada minuto y que el resultado sea consecuencia de lo que se haga en cancha".