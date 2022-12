Roberto Ovelar se defiende de las críticas: “El sentimiento no se mide por una cachucha”

El delantero paraguayo estuvo envuelto en una polémica al no portar una gorra de la Policía Nacional, en homenaje a las víctimas, tras el atentado del pasado jueves.

Este martes, el delantero de Millonarios Roberto Ovelar publicó un mensaje en sus redes sociales en el que se defendió de las críticas por no portar la cachucha en los actos protocolarios del pasado domingo.

El hecho se dio en el marco de la final del Torneo Fox Sports que enfrentó a ‘embajadores’ y ‘cardenales’ en El Campín. Todos los jugadores salieron con una gorra de la Policía Nacional a los himnos, menos el paraguayo.

El artillero fue objeto de críticas por no haber portado la prenda, sin embargo, el jugador salió a defenderse en las redes sociales.

“La verdad me parece muy irrespetuoso con las víctimas hacer polémica por una cachucha donde sabemos todos, que el problema es mucho más profundo, tenía la gorra en la mano y la concentración del partido no me permitió pensar en la cachucha en ese momento”, aseguró Ovelar.

“El sentimiento no se mide por una cachucha, desde luego me solidarizo con las familias de las víctimas y estoy en contra de todo acto violento”, complementó.

Buenos días.

En vista que existen personas que sin pensar dos veces que se puede generar polémica al emitir opiniones desacertadas, me veo en la necesidad de aclarar: pic.twitter.com/dYkFGdulNU — Bufalo Ovelar (@RobertoOvelarM) January 22, 2019

