Roberto Ovelar se desahogó: “Pensé que en mi país me iban a tratar como un profesional”

El nuevo jugador de Once Caldas habló con una radio paraguaya y explicó el porqué de su salida de Olimpia y la decisión de volver al fútbol colombiano, donde ya ha jugado en Junior y Millonarios.

Roberto Ovelar es una de las destacadas incorporaciones del Once Caldas para el 2020. El delantero paraguayo llegó procedente de Olimpia y dio unas explosivas declaraciones por la poca continuidad que tuvo en su tierra natal.

"Pensé que llegando a mí país me iban a tratar como un profesional. Luego de un tiempo estuve entrenando en el tercer equipo por fuera”, dijo de entrada el futbolista paraguayo al medio radial ‘Futgol 970’.

Además, Ovelar señaló que el técnico nunca habló con él y solo lo convocaba a los partidos porque le tocaba.

"Nunca me acerqué a él (Daniel Garnero) a veces me llevaba por llevar nomas a los partidos, A veces entrenaba con los chicos de la Sub 17. No sé si realmente él pidió por mí. Pero bueno ya está y agradezco al presidente”, agregó.

Por último, el experimentado delantero paraguayo dijo que no se siente campeón con Olimpia, por sus pocos minutos de juego y que ya sabía que saldría del equipo.

"Yo no me sentí como campeón con porque no colaboré, si formé parte del plantel, pero casi no jugué. Yo ya sabía lo que venía. Es una experiencia muy negativa para mi y quería irme a un lugar donde me traten como a un jugador profesional", finalizó diciendo el nuevo jugador del Once Caldas.